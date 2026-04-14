Motorin Fiyatlarına Dev İndirim: 14 Nisan Güncel Rakamlar

Akaryakıt piyasasında yaşanan hareketlilik, araç sahiplerinin gündeminde ilk sıradaki yerini koruyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyat tabelalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Motorin Fiyatlarında Beklenen İndirim Geldi

Araç sahiplerinin merakla beklediği müjdeli haber, nihayet pompalara yansıdı. 14 Nisan 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 4,35 TL tutarında bir indirim gerçekleşti. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve uluslararası piyasalardaki yumuşama, bu indirimin ana kaynağını oluşturdu. Özellikle son dönemde üst üste gelen zamların ardından gelen bu geri çekilme, nakliye ve lojistik sektörü başta olmak üzere tüm sürücülere nefes aldırdı. Piyasada oluşan bu indirim sinyalleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Eşel Mobil Sistemi Zamları Sınırladı

Piyasada son dönemde yaşanan fiyat artışları, devletin uyguladığı Eşel Mobil sistemi sayesinde tüketiciye daha az yansıdı. Normal şartlarda motorine 4,13 TL, benzine ise 1,78 TL tutarında bir zam yapılması öngörülüyordu. Ancak bu sistemin devreye girmesiyle birlikte, artışın sadece 45 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına eklendi. Aradaki farkın vergiden karşılanması, sürücülerin bütçesini büyük oranda korudu. Bu uygulama, küresel dalgalanmaların iç piyasaya olan sert etkisini yumuşatmayı başardı.

14 Nisan 2026 Güncel Akaryakıt Listesi

Büyük şehirlerdeki fiyat değişimleri, bölgelere göre küçük farklılıklar gösteriyor. İstanbul Avrupa yakasında benzin fiyatı 62.63 TL/LT seviyesinde seyrederken, motorin ise 72.26 TL/LT olarak işlem görüyor. Ankara'da benzin 63.61 TL/LT, motorin ise 73.38 TL/LT bandına ulaştı. İzmir'de ise fiyatlar biraz daha yüksek seyrederek benzin için 63.88 TL/LT, motorin için 73.66 TL/LT olarak güncellendi. LPG fiyatları ise illere göre 34.39 TL ile 34.99 TL arasında değişen rakamlarla satışa sunuluyor. Piyasa uzmanları, petrol fiyatlarındaki dengelenme süreciyle birlikte yeni indirimlerin de kapıda olabileceğini belirtiyor. Tüketiciler, güncel rakamları anlık olarak takip ederek yakıt alımlarını planlıyor.