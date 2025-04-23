Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? 2025 Diri Fay Haritası Yayınlandı

2025 MTA Fay Haritası Yayında! Evinizin Altından Fay Geçiyor mu?

Hissedilen her depremin ardından "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusu gündeme geliyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 2025 yılına ait yenilenmiş diri fay haritasını yayımladı. Türkiye genelinde toplam 485 diri fay bulunduğu açıklanırken, bu fay hatlarının bazıları doğrudan yerleşim yerlerinin altından geçiyor. Yapılan güncellemeye göre tam 45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor.

Türkiye'de Deprem Riski Taşıyan Bölgeler

Vatandaşlar, AFAD ve MTA iş birliğiyle oluşturulan Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması ile bulundukları yerin deprem riski seviyesini kolayca öğrenebiliyor. Evinizin altından bir fay hattı geçip geçmediğini görmek için sisteme e-Devlet şifresiyle giriş yapmanız yeterli.

Diri Fay Nedir?

Diri fay, tarihsel dönemde en az bir kez deprem üretmiş aktif faylardır. Yer kabuğundaki kayma yüzeyleri olarak tanımlanırlar ve tarihsel kaynaklar, arkeolojik kalıntılar ya da yeryüzü şekilleri ile tespit edilebilir.

Fay Haritası Nasıl Sorgulanır?

Evimin altından fay hattı geçiyor mu diyenler için adım adım yapılması gerekenler:

Türkiye Deprem Tehlike Haritası sitesine girin. e-Devlet ile giriş yapın. Harita üzerinden yaşadığınız yeri seçerek fay hattı bilgisine ulaşın.

Fay Haritası 3 Ölçekte Yayınlandı

MTA, 1935’ten bu yana yürüttüğü çalışmalarla ilk diri fay haritasını 1992 yılında yayınladı. 2025 yılı itibarıyla yapılan güncellemeyle harita, 1:25.000, 1:100.000 ve 1:250.000 ölçeklerinde detaylı olarak erişime açıldı.

Fay Hattı Üzerinde Bulunan İller

MTA verilerine göre, diri fay hattı üzerinde yer alan bazı iller şunlardır:

Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya, Tokat.

Doğu Anadolu Fay Hattı Hangi Şehirlerden Geçiyor?

Doğu Anadolu Fayı, Hatay’dan başlayarak Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Muş üzerinden Erzincan’a kadar uzanıyor. Erzincan'dan sonra ise Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşiyor.

Kuzey Anadolu Fay Zonu Her Yıl Kayıyor

Yıllık olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu ortalama 17-25 mm, Doğu Anadolu Fay Zonu ise yaklaşık 10 mm kayma gösteriyor. Bu hareketlilik AFAD, Kandilli Rasathanesi ve üniversiteler tarafından GPS ve sismometre cihazları ile sürekli izleniyor.