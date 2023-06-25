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Morgan Stanley'den Ağustos ayı faiz tahmini olay oldu! Yatırımcılar hemen bakın!

Morgan Stanley tarafından yayımlanan bir rapora göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kademeli sıkılaşma mesajının ardından politika faizinde artış beklentisi oluştu.

Morgan Stanley'den Ağustos ayı faiz tahmini olay oldu! Yatırımcılar hemen bakın!
Yayın Tarihi : 2023-06-25 11:16

Yatırımcılar hemen bakın! Morgan Stanley'den Ağustos ayı faiz tahmini olay oldu-  Morgan Stanley tarafından yayımlanan bir rapora göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kademeli sıkılaşma mesajının ardından politika faizinde artış beklentisi oluştu. Raporda, TCMB'nin Temmuz ayında 300 baz puanlık bir artışla başlayarak Ağustos ayında da 200 baz puanlık bir artış daha yaparak politika faizini yüzde 20'ye çıkarmasının beklenildiği ifade edildi.

Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Alina Slyusarchuk'un raporunda, TCMB'nin faiz artırımına yönelik karar metninin enflasyona odaklandığı, ancak sözlü yönlendirmenin daha az net olduğu belirtildi. Raporda, faiz artırımının önemli bir adım olduğu ancak enflasyonu düşürmek için daha güçlü adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Raporda, mevcut enflasyon oranının yaklaşık yüzde 40 civarında olduğu, liradaki zayıflık ve asgari ücret ile memur maaşı zamları gibi faktörlerin dikkate alınarak, Aralık ayında yüzde 49 civarında yıllık enflasyon beklendiği ifade edildi. Ayrıca raporda, politika setinin makro düzeltmeye yardımcı olacağı, ancak reel faizlerin normalleşmeye eşlik etmesinin gerektiği belirtildi.

Morgan Stanley'nin bu raporu, TCMB'nin faiz politikasının sıkılaşacağı ve enflasyonla mücadelede daha güçlü adımlar atılması gerektiği konusunda piyasada bir beklenti oluştuğunu yansıtmaktadır. Bu değerlendirmeler, ekonomi ve finans dünyasında dikkatle takip edilen bir kurum olan Morgan Stanley'nin analistlerinin görüşlerini yansıtmaktadır.

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