MİT personel alımı başvuru şartları açıklandı: KPSS şartsız alım var

Geçtiğimiz ay yayınlanan açıklamada bir dizi kadroya alım yapılacağı belirtilirken başvuruların internet üzerinden alındığı görüldü.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

MİT, personel alımı için aşağıdaki kadrolarda istihdam edecektir:

İstihbarat Uzmanı Dil Uzmanı Mühendis Sağlık Personeli Tekniker İHA Sistemleri Pilotu Koruma ve Emniyet Memuru

Başvuru Genel Şartları

MİT'in personel alımına başvuracak adaylarda aranan genel şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Atanacağı görevi yerine getirmesine engel olabilecek sağlık sorunu taşımamak,

İşini titizlikle, düzenli bir şekilde ve istikrarla yerine getirebilmek,

Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak ve yaratıcı düşünebilmek,

Yönlendirme ve yönetme yeteneğine sahip olmak,

Yüksek sorumluluk bilincine sahip olmak,

Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak,

Stres altında çalışabilme yeteneğine sahip olmak,

Detaylara özen göstermek,

Pratik ve hızlı düşünme yeteneğine sahip olmak,

Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme yeteneğine sahip olmak,

Ketumiyet ilkesine uymak.

MİT Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak?

MİT personel alımı başvuruları internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz: MİT Kariyer Sayfası

Bu yazı, MİT'in KPSS puanı aranmadan personel alımları hakkındaki bilgilendirici bir içeriği yansıtmaktadır. Başvuruları inceleyerek ve belirtilen şartları yerine getirerek, MİT'e katılmak için ilk adımı atabilirsiniz.