Miray Daner'den 'Kuş Uçuşu' açıklaması!

Miray Daner, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Tarzıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, ayaküstü soruları yanıtladı. Dijital platformda yayınlanan başrolünü Birce Akalay’la paylaştığı ‘Kuş Uçuşu’nun tüm dünyada çok beğenildiği hatırlatılınca, “Çok mutluyum tabii ki, bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. İşimize çok güvenip seviyorduk ama tüm dünya tarafından ilgi görmesi çok mutlu etti. Dünyanın her yerinden mesajlar alıyorum. Tabii ki inandığınız bir işin bu kadar başarılı olması çok mutlu ediyor” dedi.