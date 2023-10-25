Advert

Mini 5 Kapı zam yapmadı, herkesi şaşırttı! İşte Mini 5 Kapı Ekim 2023 fiyatları!

Yeni bir otomobil arayışında olanlar için heyecan verici bir haberimiz var. Mini 5 Kapı'nın merakla beklenen Ekim 2023 fiyatları sonunda açıklandı.

Mini 5 Kapı zam yapmadı, herkesi şaşırttı! İşte Mini 5 Kapı Ekim 2023 fiyatları!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-10-2023 09:06

Ve sizi şaşırtacak bir detay var: Zamsız fiyatlarıyla Mini 5 Kapı, rakiplerine göz kırpmaya devam ediyor. İşte Mini 5 Kapı Ekim 2023 fiyatları ve aracın özellikleri hakkında detaylı bilgiler...

Mini 5 Kapı: Tasarım ve Fonksiyonellik Harmanı

Mini 5 Kapı, sıradanlıktan uzak, çığır açan bir dizayna sahip. Yolcular ve bagaj için daha geniş bir alan sunan bu model, aynı zamanda düşük ağırlık merkezi ve kompakt boyutları sayesinde dar şeritlerde ve park alanlarında manevra yapmayı kolaylaştırıyor.

Teknik Özellikler ve Performans

Mini 5 Kapı, 1499 cc silindir hacmi ve etkileyici 136 HP beygir gücü ile dikkat çekiyor. Ayrıca, bu aracın uzunluğu 4.036 mm, genişliği 1.727 mm ve yüksekliği 1.425 mm olarak açıklanmış. Bu özellikler, Mini 5 Kapı'nın şehir içi ve şehir dışı kullanımlarda mükemmel bir denge sağladığını gösteriyor.

Yakıt Verimliliği

Mini 5 Kapı, sadece tasarım ve performansla değil, aynı zamanda yakıt verimliliğiyle de öne çıkıyor. Şehir içinde ortalama 6.8 litre, şehir dışında ortalama 4.9 litre tüketirken, karma kullanım sırasında ise sadece 5.6 litre yakıt harcıyor. Bu da Mini 5 Kapı'nın hem çevre dostu hem de ekonomik bir tercih olduğunu gösteriyor.

Mini 5 Kapı Ekim 2023 Fiyatları

Şimdi geldik merakla beklenen soruya: Mini 5 Kapı'nın Ekim 2023 fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyat listesi:

  • Mini 5 Kapı Signature: 1.564.102 TL
  • Mini 5 Kapı Resolute Edition: 1.705.150 TL

Özellikle Mini 5 Kapı Signature modeli, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor ve Ekim ayında da fiyatında herhangi bir değişiklik olmadığını görmek sevindirici.

Mini 5 Kapı hem şık tasarımı hem de mükemmel performansıyla dikkat çekiyor. Ekim 2023 fiyatlarıyla da oldukça rekabetçi bir seçenek sunuyor. Eğer yeni bir otomobil arayışındaysanız, Mini 5 Kapı'yı mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Unutmayın, aracınızı seçerken sadece fiyatı değil, aynı zamanda tasarımı, performansı ve yakıt verimliliğini de düşünmelisiniz.

Benzer Haberler
Beklenen oldu! Resmi Gazete vergisiz telefon bilgisayar şartları yayımlandı! Öğrencilere ÖTV şartsız telefon hangileri? Beklenen oldu! Resmi Gazete vergisiz telefon bilgisayar şartları yayımlandı! Öğrencilere ÖTV şartsız telefon hangileri?
Naci Görür'den dehşete düşüren uyarı geldi: 8.9 şiddetinde deprem olacak duyurusu Naci Görür'den dehşete düşüren uyarı geldi: 8.9 şiddetinde deprem olacak duyurusu
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri zammı kaç para oldu? İşte zamlı otoyol ve köprü ücretleri Köprü ve otoyol geçiş ücretleri zammı kaç para oldu? İşte zamlı otoyol ve köprü ücretleri
TÜVTÜRK'ten flaş duyuru: Araç muayene ücretleri kaç para olacak? TÜVTÜRK'ten flaş duyuru: Araç muayene ücretleri kaç para olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan jesti: Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 günlüğüne ücretsiz yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan jesti: Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 günlüğüne ücretsiz yapıldı
Kredi kartı kullanan, kredi kartı borcu olan vatandaşlara uyarı! Hemen bunu yapın, yoksa yanarsınız Kredi kartı kullanan, kredi kartı borcu olan vatandaşlara uyarı! Hemen bunu yapın, yoksa yanarsınız
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
  • 20-10-2023 09:45

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Burcu Esmersoy
  • 19-10-2023 16:33

Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."