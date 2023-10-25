Mini 5 Kapı zam yapmadı, herkesi şaşırttı! İşte Mini 5 Kapı Ekim 2023 fiyatları!

Ve sizi şaşırtacak bir detay var: Zamsız fiyatlarıyla Mini 5 Kapı, rakiplerine göz kırpmaya devam ediyor. İşte Mini 5 Kapı Ekim 2023 fiyatları ve aracın özellikleri hakkında detaylı bilgiler...

Mini 5 Kapı: Tasarım ve Fonksiyonellik Harmanı

Mini 5 Kapı, sıradanlıktan uzak, çığır açan bir dizayna sahip. Yolcular ve bagaj için daha geniş bir alan sunan bu model, aynı zamanda düşük ağırlık merkezi ve kompakt boyutları sayesinde dar şeritlerde ve park alanlarında manevra yapmayı kolaylaştırıyor.

Teknik Özellikler ve Performans

Mini 5 Kapı, 1499 cc silindir hacmi ve etkileyici 136 HP beygir gücü ile dikkat çekiyor. Ayrıca, bu aracın uzunluğu 4.036 mm, genişliği 1.727 mm ve yüksekliği 1.425 mm olarak açıklanmış. Bu özellikler, Mini 5 Kapı'nın şehir içi ve şehir dışı kullanımlarda mükemmel bir denge sağladığını gösteriyor.

Yakıt Verimliliği

Mini 5 Kapı, sadece tasarım ve performansla değil, aynı zamanda yakıt verimliliğiyle de öne çıkıyor. Şehir içinde ortalama 6.8 litre, şehir dışında ortalama 4.9 litre tüketirken, karma kullanım sırasında ise sadece 5.6 litre yakıt harcıyor. Bu da Mini 5 Kapı'nın hem çevre dostu hem de ekonomik bir tercih olduğunu gösteriyor.

Mini 5 Kapı Ekim 2023 Fiyatları

Şimdi geldik merakla beklenen soruya: Mini 5 Kapı'nın Ekim 2023 fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyat listesi:

Mini 5 Kapı Signature: 1.564.102 TL

Mini 5 Kapı Resolute Edition: 1.705.150 TL

Özellikle Mini 5 Kapı Signature modeli, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor ve Ekim ayında da fiyatında herhangi bir değişiklik olmadığını görmek sevindirici.

Mini 5 Kapı hem şık tasarımı hem de mükemmel performansıyla dikkat çekiyor. Ekim 2023 fiyatlarıyla da oldukça rekabetçi bir seçenek sunuyor. Eğer yeni bir otomobil arayışındaysanız, Mini 5 Kapı'yı mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Unutmayın, aracınızı seçerken sadece fiyatı değil, aynı zamanda tasarımı, performansı ve yakıt verimliliğini de düşünmelisiniz.