Mine Kılıç bol sıfırlı reklam anlaşmasına imza attı

Son dönem yıldızı parlayan genç kadın oyunculardan Mine Kılıç, sürpriz projeler için yakında kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.2007 yılında Oyun Bitti dizisiyle kariyerine başlayan Kılıç, en son Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Aile dizisinde rol aldı.

Mine Kılıç bol sıfırlı reklam anlaşmasına imza attı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-02-2024 14:16

Mutfakla arasının iyi olduğunu her fırsatta dile getiren genç oyuncu, geçen gün anlaşmasına imza attığı markanın çekimlerinde set molasında yemek yaptı. En sevdiğim yemek makarna diyen Kılıç, İtalyan usulü  yaptığı yemeği de sosyal medya hesabında paylaştı. Makarnayı çalışma arkadaşları ile de paylaşan Kılıç tam not aldı.



Küçük yaşlardan beri mutfakla haşır neşir olan güzel oyuncu, en zor yemekten tatlılara kadar her şeyde artık usta olduğunu ve dostlarını yemeklerinden kurulu sofralarda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu açıkladı.




5 Kasım 1986, Mersin doğumlu olan Mine Kılıç, Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda oyunculuk ve Türker İnanoğlu Sinema ve Televizyon Eğitim Vakfı’nda kamera önü oyunculuğu dersleri aldı. İlk olarak Oyun Bitti (2007) isimli dizi ile televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan Mine Kılıç, sonrasında ise Al Yazmalım, Beni Böyle Sev, Beyaz Gece, Aile İşi, Bana Sevmeyi Anlat, 8. Gün ve son olarak da Ağlama Anne dizilerinde rol aldı ve adından sıkça bahsettirdi. Başarılı televizyon kariyerini sürdürürken Büşra (2009) sinema filminde başrolü oynadı, sonrasında ise Durak (2016) ve New York in New York(2019) filminde rol aldı

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