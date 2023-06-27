Milyonlarca vatandaşın borçları sıfırlanıyor! Bayram öncesi mest eden haber tez geldi! O tarihi kaçıran yandı

Bayram öncesi mest eden haber tez geldi! O tarihi kaçıran yandı! Milyonlarca vatandaşın borçları sıfırlanıyor- Son günlerde borç yapılandırmasıyla ilgili başvuruların sona erdiği bir döneme girildiği bilinmektedir. Bu düzenleme, birçok kişiyi etkilemektedir ve borç durumlarına göre farklı avantajlar sunmaktadır.

Düzenlemeye göre, borcu 2.000 TL'nin altında olan 7.6 milyon kişinin borçları tamamen silinecektir. Bu, borçlular için büyük bir kolaylık ve rahatlama sağlayacaktır. Diğer borçlular ise düşük faiz oranlarıyla 48 ay vadeli ödeme seçeneğinden faydalanabilecektir. Bu da uzun vadeli ödeme imkanı sunarak mali yükü hafifletmeyi amaçlar.

Başvurular için son tarih 3 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadardır. Bu tarihten sonra başvuru yapmayan kişiler, düzenlemenin avantajlarından faydalanamayacaklardır. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz 2023 olarak belirlendi.

Bu düzenlemede, 13 kurumun yaklaşık 1 trilyon 300 milyar TL'lik alacağının yapılandırılması planlanmaktadır. Vergi dairelerine olan borçların yapılandırılması öngörülmekte olup, Maliye ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu düzenlemelerde en büyük paya sahiptir.

Yapılandırmada faiz oranları düşük tutulmuş ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınmıştır. Borçlulara peşin veya 48 eşit taksit seçeneği sunulmuştur. Ancak ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi zorunludur, aksi takdirde düzenlemeden faydalanma hakkı kaybedilir.

Başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılması için şu anda herhangi bir düşünce bulunmamaktadır. Ayrıca, mali tatil ve deprem bölgeleri kararlarının başvuru ve ödeme sürelerini etkilemediği bilinmektedir.

Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin belirlenen süreler içinde başvurularını yapmaları önemlidir. Bu düzenleme, borçlulara finansal olarak rahatlama sağlayacak ve mali durumlarını düzeltmelerine yardımcı olacaktır.