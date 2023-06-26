Milyonlarca tapu sahibine kara haber! Eviniz, arsanız sizden habersiz satılmış olabilir

Eviniz, arsanız sizden habersiz satılmış olabilir! Milyonlarca tapu sahibine kara haber- Son dönemde arsa ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlar, dolandırıcıların yeni hedefi haline gelmiştir. Milyonlarca tapu sahibini doğrudan ilgilendiren dolandırıcılık vakalarında büyük bir artış görülmektedir. Üstelik, bu dolandırıcılar evinizi sizden habersizce satmış olabilir. Özellikle uzun süredir üzerinde hiç işlem yapılmayan ve "uyuyan tapu" olarak adlandırılan tapuların büyük bir risk altında olduğu belirtilmektedir. Peki, böyle bir durumu önlemek için neler yapabilirsiniz? İşte ayrıntılar...

E-Devlet Tapu SMS Kaydı Nasıl Yapılır?

İlk olarak, e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Arama butonuna "tapu telefon" terimini yazınız. "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" sayfası karşınıza çıkacaktır. Bu sayfada "Bu hizmeti kullanarak beyan edeceğiniz telefon bilgisi TAKBİS'te TC Kimlik Numarası kayıtlı olan tapu kayıtlarınız ile eşleştirilecektir." ve "Daha önceden kayıtlı bir telefon numaranız bulunmamaktadır." uyarılarını göreceksiniz. Sağ üst köşedeki "Telefon Numarası Kaydet" düğmesine tıklayarak telefon numaranızı kaydedebilirsiniz. Ardından, "Bilgilendirme metnini okudum ve onaylıyorum" seçeneğini işaretleyin ve "Doğrulama Kodu Gönder"e tıklayın. Telefonunuza SMS yoluyla gönderilen "doğrulama kodunu" ilgili alana girerek "onayla" düğmesine tıklayın. "İşlem başarılı" şeklinde bir bilgi görüntülendikten sonra, artık dolandırıcılar adınıza tapuyla ilgili izniniz olmadan işlem yapmaya çalıştığında haberdar olacaksınız. Bu adımları izlediğinizde, sahte kimlik ve sahte vekalet kullanılarak adınıza tapuda gerçekleşen bir satış veya devir başvurusu olduğunda telefonunuza bildirim mesajı gelecektir.

Uyuyan Tapu Nedir?

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, yaptığı açıklamada "Yapılan sahtecilik organize bir sahtecilik gibi görünüyor. Yaşlı, engelli ve yurt dışında yaşayan gurbetçiler ağırlıklı olarak hedef alınıyor. Tapuların uzun süre işlem görmediği durumlarda sahtecilik daha da kolaylaşıyor.