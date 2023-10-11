Milyonlarca oyun düşkünü şoke oldu! PUBG yasaklandı!

Bu yasaklar arasında popüler PUBG Mobile oyunu da bulunuyordu. Hindistan'da milyonlarca kişi tarafından aktif bir şekilde oynanan PUBG Mobile, Çinli teknoloji şirketleri tarafından geliştirilen bir oyun olması nedeniyle yasaklanmıştı.

Tencent Games ve Güvenlik Sorunları

PUBG Mobile oyununun dünyadaki pek çok ülkedeki yayıncısı Tencent Games'dir. Ancak Hindistan'da yaşanan güvenlik problemleri, bu oyunun da içinde bulunduğu birçok uygulamanın kullanıcı verilerinin kötüye kullanılmasına ve gizlice Hindistan dışındaki sunuculara aktarılmasına neden olmuştu. Bu durum, Hindistan hükümetinin kullanıcı verilerinin gizliliğini koruma sorumluluğu taşıdığı inancıyla yasakların uygulanmasına yol açtı.

Tencent ile Bağların Koparılması

PUBG Mobile'ın geliştiricisi olan Krafton, Hindistan'da Tencent ile olan bağlarını koparmayı ve bu yasaktan etkilenmemeyi hedefliyor. Yeni bir çözüm arayışında olan Krafton, bu çerçevede Microsoft ile işbirliği yapmayı planlıyor. Microsoft'un bulut bilişim hizmeti Azure'i kullanarak verilerini saklamak ve işlemek istediği ifade ediliyor.

Bu işbirliği sayesinde Hindistan'da kullanıcı verilerinin güvenliği daha iyi sağlanmış olacak ve Tencent Games ile olan bağlar azaltılmış olacak.

PUBG ve Krafton

PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds), Güney Koreli video oyun şirketi Bluehole'un bir yan kuruluşu olan PUBG Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir çevrimiçi çok oyunculu savaş oyunudur. Oyun, bir adada paraşütle oynayan ve kalan son kişi olmak için savaşan maksimum 100 oyuncuyla ilgilenir. Oyuncular adaya indikten sonra silah ve diğer ekipmanları aramalı ve oyunu kazanmak için yarışmalıdır.

PUBG, dünya genelinde milyonlarca oyuncusuyla popülerlik kazanmış bir oyundur ve farklı versiyonları bulunmaktadır. Hindistan'daki yasaklar nedeniyle Krafton, bu büyük pazardaki etkisini azaltmak istemiyor ve kullanıcı verilerinin güvenliğini artırmak amacıyla Microsoft ile işbirliği yapmayı tercih ediyor.

Tencent ile bağların koparılması ve Microsoft işbirliği sayesinde PUBG, Hindistan'da yeni bir isim ve daha güvenli bir şekilde geri dönmeyi hedefliyor. Bu gelişmelerin oyun severler tarafından nasıl karşılanacağı ve Hindistan'da oyunun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.