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Milyonlarca otomobil sahibine büyük şok! Para cezası evlere postalanmaya başladı! Ödemeyen yanar!

Araba sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Son duyuruya göre, artık araç sahiplerinin trafiğe çıkmadan önce plakalarını kontrol etmeleri gerekecek.

Milyonlarca otomobil sahibine büyük şok! Para cezası evlere postalanmaya başladı! Ödemeyen yanar!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-08-2023 23:17

Pasra cezası evlere postalanmaya başladı! Ödemeyen yanar! Milyonlarca otomobil sahibine büyük şok-  Araba sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Son duyuruya göre, artık araç sahiplerinin trafiğe çıkmadan önce plakalarını kontrol etmeleri gerekecek. Bu yeni düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde trafik kazalarını önlemek ve trafik akışını düzenlemek amacıyla hayata geçirildi. Kanuna uyulmaması durumunda ise cezai işlemler uygulanacak.

Trafik Cezalarında Büyük Zam: %112,9 Artış!

2023 yılına özel olarak trafik cezalarına ciddi bir zam geldi. Bu zam oranı %112,9 olarak belirlendi. Hedef, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve cezaların caydırıcılığını artırmak. Geçtiğimiz yıl kesilen cezalar incelendiğinde, en sık verilen cezanın emniyet kemeri takmamak olduğu görülüyor. Emniyet kemeri, hem sürücü hem de yolcu güvenliği açısından kritik bir öneme sahip. 2023 için emniyet kemeri takmayan sürücülere kesilecek ceza miktarı 436 TL olarak belirlendi.

Plaka Kontrolü Artık Zorunlu: Okunurluğa Dikkat!

Plaka ile ilgili yapılan yeni düzenleme oldukça dikkat çekici. Artık araç sahiplerinin trafiğe çıkmadan önce plakalarını kontrol etmeleri zorunlu hale getirildi. Plaka üzerinde okunurluğu engelleyecek herhangi bir değişiklik yapmak veya plakanın okunmasını engellemek yasaklandı. Bu tür bir ihlal durumunda, sürücülere 1.671 TL para cezası kesilecek.

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