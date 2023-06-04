Milyonlarca kiracı buna dikkat etsin! 60 günlük kiranızı almayı sakın unutmayın

60 günlük kiranızı almayı sakın unutmayın... Milyonlarca kiracı buna dikkat etsin- Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Bu çalışmalar kapsamında, kentsel dönüşüm bölgelerindeki evlerde yaşayan kiracıların bazı haklara sahip olduğunu biliyor muydunuz? Detaylar gecce.com.tr'de.

Kentsel dönüşüm bölgelerinde yer alan binaların riskli olduğu tespit edildiğinde, mülk sahipleri talepleri doğrultusunda bu binaların yıkımı için karar alınıyor. Ancak bu süreçte kiracıların da bazı hakları bulunuyor.

Riskli bina tespiti sonucunda yıkım kararı verildiğinde, kiracılar bu karara itiraz etme hakkına sahip değiller. Ancak, bina yenileme amaçlı yıkılacaksa, kiracılar kira sözleşmesinin bitiş tarihini gerekçe göstererek itiraz edebiliyor. Kentsel dönüşüm kapsamında kiracının evden tahliye edilmesi kararı verildiğinde, kiracı taşınma için kira yardımı alabiliyor. Üstelik, bu kira yardımı iki aylık kira bedelini de kapsayacak şekilde yapılıyor.

Kiracılar, kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı alabilmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdır. Başvuru esnasında belirli belgelerin sunulması gerekmektedir. Bu belgeler, kiralanan taşınmazın konut veya işyeri oluşuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, ödenecek kira bedeli ve diğer bilgiler de şehirlere göre farklılık gösterebilir. Başvuru için gereken belgeler arasında kiracının nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, riskli yapı belirtme yazısının fotokopisi, kiracının riskli konutta oturduğunu gösteren belge ve adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmaktadır. Ayrıca, kiracının hesap cüzdanı fotokopisi de gereklidir.

Bu belgeleri tamamlayan kiracılar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurarak kira yardımı taleplerini gerçekleştirebilirler.

Kiracılar için kentsel dönüşüm sürecinde sağlanan bu haklar, ev sahipleriyle aralarındaki ilişkilerde adil ve koruyucu bir yaklaşımı temsil etmektedir.