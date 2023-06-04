  • 04 HAZİRAN Pazar 18:23
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Milyonlarca kiracı buna dikkat etsin! 60 günlük kiranızı almayı sakın unutmayın

Kentsel dönüşüm bölgelerinde yer alan binaların riskli olduğu tespit edildiğinde, mülk sahipleri talepleri doğrultusunda bu binaların yıkımı için karar alınıyor. Ancak bu süreçte kiracıların da bazı hakları bulunuyor.

Milyonlarca kiracı buna dikkat etsin! 60 günlük kiranızı almayı sakın unutmayın
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-06-2023 14:05

60 günlük kiranızı almayı sakın unutmayın... Milyonlarca kiracı buna dikkat etsin-  Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Bu çalışmalar kapsamında, kentsel dönüşüm bölgelerindeki evlerde yaşayan kiracıların bazı haklara sahip olduğunu biliyor muydunuz? Detaylar gecce.com.tr'de. 

Kentsel dönüşüm bölgelerinde yer alan binaların riskli olduğu tespit edildiğinde, mülk sahipleri talepleri doğrultusunda bu binaların yıkımı için karar alınıyor. Ancak bu süreçte kiracıların da bazı hakları bulunuyor.

Riskli bina tespiti sonucunda yıkım kararı verildiğinde, kiracılar bu karara itiraz etme hakkına sahip değiller. Ancak, bina yenileme amaçlı yıkılacaksa, kiracılar kira sözleşmesinin bitiş tarihini gerekçe göstererek itiraz edebiliyor. Kentsel dönüşüm kapsamında kiracının evden tahliye edilmesi kararı verildiğinde, kiracı taşınma için kira yardımı alabiliyor. Üstelik, bu kira yardımı iki aylık kira bedelini de kapsayacak şekilde yapılıyor.

Milyonlarca kiracı buna dikkat etsin!

Kiracılar, kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı alabilmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdır. Başvuru esnasında belirli belgelerin sunulması gerekmektedir. Bu belgeler, kiralanan taşınmazın konut veya işyeri oluşuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, ödenecek kira bedeli ve diğer bilgiler de şehirlere göre farklılık gösterebilir. Başvuru için gereken belgeler arasında kiracının nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, riskli yapı belirtme yazısının fotokopisi, kiracının riskli konutta oturduğunu gösteren belge ve adrese dayalı nüfus kayıt örneği bulunmaktadır. Ayrıca, kiracının hesap cüzdanı fotokopisi de gereklidir.

Bu belgeleri tamamlayan kiracılar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurarak kira yardımı taleplerini gerçekleştirebilirler.

Kiracılar için kentsel dönüşüm sürecinde sağlanan bu haklar, ev sahipleriyle aralarındaki ilişkilerde adil ve koruyucu bir yaklaşımı temsil etmektedir.

  • Etiketler
Vatandaşlara 2.el araç ithal etme müjdesi! Yurtdışından 2. el araç getirmek ve kullanmak nasıl yapılır?
18-35 yaş arasındaysınız çocuğunuz varsa Halkbank açıkladı 70 bin TL para verecek!
Benzer Haberler
Garanti Bankası borç kapatma kredisi hazırladı: 120.000 TL ödeme verecek! Garanti Bankası borç kapatma kredisi hazırladı: 120.000 TL ödeme verecek!
Halkbank banka hesabı olanlar dikkat! 5 gün içinde ödeme alın Halkbank banka hesabı olanlar dikkat! 5 gün içinde ödeme alın
ÇOK OKUNANLAR
Zeynep Mansur tekerlekli sandalyeyle oy kullandı
  • 29-05-2023 10:56

Zeynep Mansur tekerlekli sandalyeyle oy kullandı

Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak! İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları
  • 31-05-2023 21:35

Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak! İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz
  • 02-06-2023 15:14

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!
  • 02-06-2023 10:59

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!

O tarihten sonra SGK girişi olanlar yaşadı! 5 yıl erken emeklilik fırsatı var, hem de EYT’siz...
  • 28-05-2023 19:21

O tarihten sonra SGK girişi olanlar yaşadı! 5 yıl erken emeklilik fırsatı var, hem de EYT’siz...