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Milyonlarca gence bayram ettiren haber az önce geldi! Süper teşvik verilecek 36 ay tek kuruş ödeme yok!

İstihdamın artırılması, her ülkenin ekonomik kalkınması için kritik bir konudur. Türkiye, genç istihdamı teşvik etmek ve iş kurmak isteyen genç girişimcilere destek olmak amacıyla önemli teşvikler sunuyor.

Milyonlarca gence bayram ettiren haber az önce geldi! Süper teşvik verilecek 36 ay tek kuruş ödeme yok!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-10-2023 10:25

Bu teşvikler, gençlerin iş kurmalarını teşvik etmek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için hayata geçirilen bir dizi önlemin bir parçasını oluşturuyor.

Teşvik Paketinin Genel Hatları

  • Vergi Muafiyeti: Genç girişimciler, elde edecekleri yıllık kazancın ikinci vergi dilimine kadar olan kısmı için 3 yıl vergi ödemeyecekler. Bu, genç işletmecilere önemli bir finansal rahatlama sağlayacak.

  • Sigorta Prim Teşviki: İlk yıl sigorta primi alınmayarak, genç girişimciler 55 bin liranın üzerinde destek sağlayacaklar. Bu, iş kurma maliyetlerini düşürerek gençlerin iş kurmalarını teşvik edecek.

Vergi ve Sigorta Prim Desteği

Gençlerin bu yıl için 150 bin liraya kadar olan kazançları vergiden muaf olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, genç girişimciler için vergi ve sigorta prim desteği rehberi yayınladı. Bu rehber, genç girişimcilere vergi ve sigorta konularında netlik sağlayacak ve teşviklerin nasıl kullanılacağını anlatıyor.

Örneklerle Anlatıldı

Teşviklerin uygulanması örneklerle anlatıldı. Örneğin, daha önce 75 bin lira olan vergi istisnası bu yıl için 150 bin liraya çıkarıldı. Ancak vergi desteği üç vergi dönemiyle sınırlıdır ve önceki işletmeye devam ederken yeni bir iş kurmak teşvik süresini uzatmaz.

Kimler Yararlanabilir?

Her iki desteğe de gelir vergisi mükellefi olan 29 yaşını doldurmayanlar yararlanabilir. Ayrıca, genç girişimcinin kendi işinde çalışması ve işe başlama tarihinin yasal süresinde bildirilmesi gerekmektedir. Şahıs şirketlerinde ortakların tamamının da aynı şartları taşıması gereklidir.

Aile Şirketi Kapsam Dışı

Aileden (eş ya da üçüncü dereceye kadar akrabalardan) devralınan veya faaliyeti durdurulan işletmeler için teşvikten yararlanılamaz. Ancak, ölüm nedeniyle eş ve çocuklar tarafından işletmenin devralınması durumunda, eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartları taşıdıkları sürece teşvikten üç vergilendirme dönemi boyunca yararlanabilirler.

Kazançları Basit Usulde Olanlar

Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna bulunuyor. Bu mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda değillerdir ve kazançlarından diğer istisna ve indirimler uygulanmaz.

Teşviklerin Kapsamı

Teşvikler, sadece ticari ve mesleki kazançlar için geçerlidir. Kiralama, faiz veya ücret gibi beyana tabi diğer gelirler teşvik kapsamına girmemektedir.

Türkiye, genç girişimcileri desteklemek ve istihdamı artırmak amacıyla önemli teşvikler sunuyor. Bu teşvikler, vergi muafiyeti ve sigorta prim teşviki gibi finansal desteklerle gençlerin iş kurmalarını teşvik ediyor. Ayrıca, genç girişimciler için yayınlanan rehberler, süreci daha da kolaylaştırıyor.

  1. Teşviklerden nasıl yararlanabilirim?

    • Genç girişimciler için verilen vergi muafiyeti ve sigorta prim teşviklerinden yararlanmak için gelir vergisi mükellefi olmalısınız ve 29 yaşını doldurmamış olmalısınız.

  2. Teşvikler hangi kazançları kapsar?

    • Teşvikler sadece ticari ve mesleki kazançları kapsar. Kiralama, faiz veya ücret gibi diğer gelirler teşvik kapsamına girmez.

  3. Aile şirketleri teşvikten yararlanabilir mi?

    • Aileden devralınan veya faaliyeti durdurulan işletmeler teşvikten yararlanamaz. Ancak ölüm nedeniyle eş veya çocuklar tarafından işletmenin devralınması durumunda teşvikten yararlanılabilir.

  4. Teşvikler ne kadar süreyle geçerlidir?

    • Teşvikler, üç vergilendirme dönemi boyunca geçerlidir. Bu süre zarfında genç girişimciler vergi muafiyeti ve sigorta prim teşviklerinden yararlanabilirler.

  5. Hangi koşulları taşımalıyım?

    • Teşviklerden yararlanmak için genç girişimcilerin kendi işlerinde çalışmaları ve işe başlama tarihini yasal süresinde bildirmeleri gereklidir. Ayrıca, şahıs şirketlerinde ortakların da aynı şartları taşıması gerekiyor. 
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