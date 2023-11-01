Milyonlarca ev hanımı için müjde ayyuka çıktı! Emeklilik hakkı için çalışmalar başladı

Son yıllarda ev hanımlarının emeklilik hakkı elde edip edemeyeceği, sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda gündemin ana maddelerinden biri oldu. Bu konudaki talepler ve beklentiler artarak devam ederken, hükümet yetkilileri de konu hakkında çeşitli açıklamalar yaparak çalışmaların sürdüğünü belirtiyorlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son açıklamalar, ev hanımlarına yönelik emeklilik konusundaki en kapsamlı bilgileri içeriyor. Erdoğan, aile yapısına ve kadınların sosyo-ekonomik durumlarına ne kadar önem verdiklerini vurgulayarak, ev hanımlarının emeklilik hakları konusunda atılacak adımların müjdesini verdi.

Bakan Işıkhan’dan Detaylar

Bu önemli açıklamanın hemen ardından, emeklilik hakları ve çalışma koşulları hakkında detayları Bakan Işıkhan ile paylaşıldı. Işıkhan, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında devletin, primlerin bir kısmını üstleneceğini belirtti. Bu, ev hanımlarının emeklilik için gerekli olan mali yükümlülükleri daha rahat karşılamalarını sağlayacak bir adım olarak görülmekte.

Emeklilik Hakkındaki Detaylar

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarıyla, EYT düzenlemesinin detayları ve emeklilik yoluyla ilgili önemli bilgiler ortaya konuldu. Bu bilgiler şöyle:

EYT düzenlemesi Mart ayında yürürlüğe girecek.

Bu düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolunun açıldığı belirtildi.

8 Eylül 1999 ve öncesi sigorta girişi olanlar bu kapsamda değerlendiriliyor.

Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı getirildi.

SSK'lı bireyler için 5 bin-5 bin 975 prim gün sayısı şartı aranmaktadır.

Bağ-Kur ve emekli sandığı kapsamında ise 7 bin 200 - 9 bin prim gün sayısı eklenmiştir.

Bu bilgiler ışığında önümüzdeki 5 yıl içerisinde, ev hanımlarına yönelik emeklilik hakları konusundaki çalışmaların tamamlanması ve uygulamaya alınması bekleniyor.

Ev hanımlarının emeklilik hakkı elde etmeleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomik bağımsızlık açısından büyük bir öneme sahip. Bu konuda atılacak adımlar, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol almasını teşvik edecek ve toplumun genel refah seviyesine katkıda bulunacaktır.