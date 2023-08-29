Milyonlarca emekliye flaş ek zam duyurusu az önce yapıldı! Düşük maaş alan emekliler şimdi baksın! Seyyanen zam, refah payı...

Seyyanen zam, refah payı... Milyonlarca emekliye flaş ek zam duyurusu az önce yapıldı! Düşük maaş alan emekliler şimdi baksın- Emekli ve memur aylıklarında yıllık Ocak ve Temmuz artışları her yıl gerçekleşiyor. Bu artışlar, 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak belirleniyor. İşte, emekli ve memur aylıklarıyla ilgili son durum ve olası ek zamlar hakkında detaylar:

Memur zammı temmuz ayında yüzde 17,55 oranında ve 8.077 TL seyyanen zam şeklinde belirlendi. Emekli aylığı zammı ise yüzde 19,77 oranından refah payıyla beraber yüzde 25'e yükseldi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için yeni düzenlemeler de masada değerlendiriliyor ve seyyanen zam da emekli aylığı düzenlemesi çerçevesinde ele alınıyor.

Enflasyon ve Refah Payı Uygulaması

Emekliler ve memurlar yılda iki kez maaş zammı alıyor. Ocak ve Temmuz aylarındaki artışlar, enflasyonun 6 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Son zamanlarda ise hem emekliler hem de memurlar için refah payı uygulaması hayata geçirildi. Bu kapsamda, enflasyonun üzerinde zam oranı belirlendi ve taban aylıklar seyyanen ödemelerle tamamlandı.

Emekli Maaşı Yükseltiliyor

2023 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 15,40, memur emeklileri için yüzde 16,48 olarak çıktı. Bu oranlar ek iyileştirme ile yüzde 30'a ulaştı. Ayrıca, en düşük emekli maaşı 3.500 TL'den 5.500 TL'ye, ardından nisanda 7.500 TL'ye yükseltildi. Minimum maaş alanlara da 2.000 TL ek ödeme yapıldı.

Yeni Düzenlemeler Geliyor

Temmuz ayında ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19,77, memur emeklilerine yüzde 17,55 zam oranı uygulandı. Ancak bu zam, kök aylıkları taban aylığın altında olan emeklileri etkilemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli aylıkları için yeni düzenlemeler için talimat verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Formüller ve Seyyanen Zam

2024 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2023'ün 2. altı ayında gerçekleşen enflasyon oranında artış, memur emeklileri için toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı uygulanacak. Bu durumda, emeklilere ara zam formülü masada. Seyyanen artış da gündemde olan formüllerden biri. Özellikle düşük maaş alan emeklilere yönelik seyyanen zam düşünülüyor.