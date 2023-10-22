Milyonlara ek ödeme müjdesi 08:15'te duyuruldu; Yalnızca tek şartı olan ödemeler IBAN numarasına yapılıyor

Emekli maaşını alan kişilere yönelik sevindirici bir haber var. Emeklilere ek ödeme ve nakit kredi fırsatları sunuluyor. Bu fırsatlar, acil ihtiyaçlarınızı karşılamak için önemli bir destek sağlayabilir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız, ek ödeme alabilirsiniz. Başvuru şartlarına uygun olduğunuzda, aynı gün içinde destek verilecektir. Ek ödeme almak için bankaya gitmeniz gerekmez, işlemi kolayca halledebilirsiniz.

Nakit Kredi İmkanları

Ek ödemenin yanı sıra, acil ihtiyaçlarınız için nakit kredi alabilirsiniz. Bu kredilerde 36 aya kadar vade seçeneği sunulurken, ilk taksitlerinizi 90 gün ertelemeli olarak ödeyebilirsiniz. Başvurular, mobil uygulamalar üzerinden hızlıca sonuçlanır.

Emekliye 10 Bin TL

Kamu bankalarından emekli maaşı alanlar, daha önce kredi başvurusu yaparak nakit kredi kullanmışlarsa, düşük faizli devlet destekli 10 bin TL için başvuru yapabilirler. Bu kredi, mobil uygulamalar üzerinden hızlıca onaylanır ve hesabınıza aktarılır.

Ödeme Kolaylığı

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yaparak nakit kredi kullanan kişiler, 3 ay ertelemeli kredilerde olumsuz sonuç alırlarsa, kredi ödemelerini veya kredi kartı ödemelerini güncellemeleri gerekebilir.

PTT Üzerinden Kredi Fırsatı

PTT, 3 kamu bankası haricinde destek kredi başvurusu yapma imkanı sunar. Maaş müşterisi olan kişilere 100 bin TL'ye kadar destek verilir. Başvuru için PTT'ye "PTT TC Kimlik Numarası" yazıp 3050 numarasına mesaj göndermeniz yeterlidir.

Kredi Notuna Göre Faiz

Kredi notunuza göre faiz oranları uygulanır. 50 bin TL'ye kadar ödeme alacak kişilere 36 aya kadar vade seçeneği sunulur. 50 bin TL ve 100 bin TL arasında kredi onayı almanız durumunda, 3 ay ertelemeli ve 24 ay vadeye kadar ödeme kolaylığı sağlanır.

Emekli Maaşınızı PTT'ye Taşıyın

Emekli maaşınızı PTT şubelerine taşıdığınızda, bankadan ilk maaşı aldığınızda kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu, ek ödeme ve nakit kredi fırsatlarından yararlanmanızı sağlar.

1. Ek ödeme almak için ne yapmalıyım?

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız, ek ödeme için başvuru yapabilirsiniz. Başvuru şartları bankaların resmi web sitelerinde yer almaktadır.

2. Nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Nakit kredi başvurularını, ilgili bankaların mobil uygulamaları üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru sonuçları hızlıca açıklanır.

3. Kredi onayı alamazsam ne yapmalıyım?

Kredi onayı alamadığınızda, kredi ödemelerinizi veya kredi kartı ödemelerinizi güncellemeyi düşünebilirsiniz. Ayrıca, kredi notunuzu artırmak için finansal düzenlemeler yapabilirsiniz.

4. PTT üzerinden kredi başvurusu nasıl yapabilirim?

PTT üzerinden kredi başvurusu yapmak için maaş müşterisi olmanız gerekmektedir. Basit bir mesajla başvuru yapabilirsiniz.

5. Hangi vade seçenekleri mevcut?

Kredi vade seçenekleri bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Genellikle 36 aya kadar vade seçenekleri sunulur. 3 ay ertelemeli ödeme imkanı da mevcuttur.