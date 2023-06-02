Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz

E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen hemen paranızı çekebileceksiniz... Milyonlar parasını hesapta unuttu- Türkiye'de milyonlarca vatandaş, devlet tarafından sağlanan çeşitli hizmetlerden dolayı unutulan ödemelerin geri alınabileceğini öğreniyor. Bu süreçte çalışanlar, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gibi birçok ödeme türünü unutabiliyor, ancak sonradan bu ödemeleri alabileceklerini duyuruldu. Vatandaşlar için daha önce de sık sık gündeme gelen konularla ilgili olarak, kişilerin e-devlet üzerinden ödeme durumlarını sorgulayabilecekleri belirtildi. Milyonlarca insanın bu parayı unutması sonucunda, vatandaşlar, geçmişe dönük olarak son 5 yıla kadar biriken ödemelerini e-devlet üzerinden tek bir işlemle geri alabilecekler. Bu haberler gecce.com.tr'de yer alıyor.

E-devlet'te Birikmiş Paranız Var!

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, karayolları, ilaç, sağlık ve birçok alanda devletin geri ödemeler yapabildiği hizmetlerden yararlanıyor. Konuyla ilgili olarak daha önce yapılan açıklamalarda, bir vatandaşın ifadesine şu şekilde yer verildi:

"Örnek olarak, "askerlik yaptığınızda devlet size bunun için yol parası ödüyor" diyebilirim. Bu ödemeleri kontrol etmek için e-devlet üzerinde aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor:

E-devlet sayfasına giriş yapın.

Giriş yap butonuna tıklayarak TC kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra "Arama" kısmına "Şahıs ödemeleri" yazın ve sorgulama sayfasına gidin.

Açılan sayfada adınıza devlet tarafından yapılmış bir ödeme varsa görüntülenecektir. Gerekli sorgulamaları yaparak talimat oluşturabilir ve ödemeyi PTT'den alabilirsiniz."

Bu açıklamanın ardından, Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) adı altında ödenen bir miktar paranın da Takasbank sistemi üzerinden alınabileceği duyuruldu. Sigortalı çalışanlar, işe başladıklarında BES parası olarak adlandırılan bu miktarları onaylamaları veya reddetmeleri durumunda kesinti yapılır ve bu birikim havuzunda biriktirilir. E-devlet üzerinde de benzer şekilde unutulmuş birçok ödemeniz bulunabilir.