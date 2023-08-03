Milli Emlak herkesi arsa sahibi yapıyor! 1.300 TL teminat yatırmak yeterli!

1.300 TL teminat yatırmak yeterli! Milli Emlak herkesi arsa sahibi yapıyor- Hazine taşınmazlarının satışını gerçekleştiren Milli Emlak, uygun fiyatlarla arsa sahibi olma fırsatını sizlere sunuyor. Bu benzersiz fırsatlar, yatırımcıları ve vatandaşları gayrimenkul sektörüne çekiyor. Milli Emlak'ın resmi sitesi üzerinden duyurulan tüm satış ilanlarına kolayca ulaşabilir, aradığınız arsayı bulabilirsiniz. İşte, uygun fiyatlarla arsa sahibi olmanın ayrıcalıklı yolu ve detaylar!

Uygun Fiyatlarla Arsa Sahibi Olma Fırsatı

Milli Emlak tarafından duyurulan arsa satışları, son dönemde birçok kişinin dikkatini çekiyor. Bu fırsatlar, yatırımcıların ve arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor. Satışa çıkarılan arsalar, ihale usulüne uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu sayede adil bir rekabet ortamı oluşturuluyor ve herkes eşit fırsatlarla arsa sahibi olma imkanına kavuşuyor.

Yatırımcıların İlgisi Çeken Satış İlanları

Son dönemde gayrimenkul sektörüne ilgi gösteren yatırımcılar, Milli Emlak tarafından duyurulan satış ilanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle yeni duyurulan ve uygun fiyatlarla sunulan arsalar, binlerce kişinin dikkatini çekiyor. Bu ilgi, satışların hızla gerçekleşmesine olanak sağlıyor. Eğer siz de uygun fiyatlarla arsa sahibi olma fırsatını kaçırmak istemiyorsanız, duyurulan satış ilanlarını takip etmeye başlayabilirsiniz.

Tokat'ın Erbaa İlçesinde Satış Duyurusu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yer alan ve satışı duyurulan yeni arsa, dikkat çekici özellikleriyle ön plana çıkıyor. 153,79 m² uygun yüzölçümüne sahip bu arsa için tahmin edilen ihale bedeli 13 bin TL olarak belirlenmiş durumda. İhaleye katılmak için gereken teminat bedeli ise sadece bin 300 TL. İhale tarihi 09/08/2023 olarak belirlenmiş ve saat 15:15'te gerçekleşecek. Detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Uygun fiyatlarla arsa sahibi olma süreci oldukça basit ve şeffaf bir şekilde yönetilmektedir. Satın alma taleplerinizi ilgili kurumlara iletebilirsiniz. İl, ilçe, mevki, pafta, ada ve parsel numarasını içeren bir dilekçe ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirsiniz. Hazineye ait özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, tespit edilen tahmini bedel ve piyasa alım satım rayici dikkate alınarak gerçekleştirilir. Milli Emlak tarafından duyurulan tüm satış ilanlarına resmi site üzerinden erişebilirsiniz ve yeni fırsatlar anında sizlere duyurulur.