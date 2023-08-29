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Milli Emlak bedavadan bir tık ucuza arsa satıyor! 2.315 TL peşinatla arsanızı hemen alın!

Milli Emlak, Türkiye genelinde başlattığı uygun fiyatlı arazi satışlarıyla vatandaşların ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor.

Milli Emlak bedavadan bir tık ucuza arsa satıyor! 2.315 TL peşinatla arsanızı hemen alın!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-08-2023 09:18

2.315 TL peşinatla arsanızı hemen alın! Milli Emlak bedavadan bir tık ucuza arsa satıyor- Milli Emlak, Türkiye genelinde başlattığı uygun fiyatlı arazi satışlarıyla vatandaşların ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Vatandaşlara yatırımlık arazi sahibi olma fırsatı sunan Milli Emlak, sunduğu cazip tekliflerle binlerce kişinin dikkatini çekiyor. Yeni duyurulan arazi satışı ilanı ise büyük merak uyandırdı. İşte detaylar:

Uygun Fiyatlarla Arazi Sahibi Olma Fırsatı

Milli Emlak, resmi web sitesi üzerinden sunulan uygun fiyatlı arazi ilanlarıyla vatandaşlara yatırım yapma fırsatı veriyor. Bu arazi ilanları, ihale usulüne uygun bir şekilde satışa sunuluyor ve vatandaşlar uygun fiyatlarla arazi sahibi olabiliyorlar.

Samsun'da Yeni Bir Fırsat

Yayınlanan son ilan, Samsun'daki bir arazinin satışını içeriyor. İlgilenenlerin sadece 2.315 TL teminat ile teklif verebileceği bu fırsat, düşük teminat miktarıyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar bu miktarla araziye teklifte bulunabilirler. İlanın son başvuru tarihi ise sadece 20 gün sonra sona erecek.

Satış Detayları:

  • Tahmini İhale Bedeli: 23.150 TL
  • Teminat Bedeli: 2.315 TL
  • Uygun Yüzölçümü: 1.778,38 m²
  • İhale Tarihi: 19/09/2023
  • İhale Saati: 13:30
  • İletişim Adresi: Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
  • Telefon: (362) 433 11 65 / 432 34 89

Satın Alma İşlemi Nasıl Yapılır?

Satın alma talepleri için ilgili dilekçeyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvurulması gerekiyor. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar için tespit edilen tahmini bedel, piyasa alım satım rayici dikkate alınarak belirleniyor.

Fırsatlar Sınırlı Süreyle Sunuluyor

Milli Emlak'ın sunduğu bu ve benzeri fırsatları resmi web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Vatandaşlar bu ucuz arsaları yatırım amaçlı olarak satın alabilirler. Ancak bu tür fırsatların sınırlı süreyle sunulduğunu unutmamanız önemlidir.

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