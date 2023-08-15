Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) az önce açıkladı! Anaokulu + 1. sınıflar hariç, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar okula...

Anaokulu + 1. sınıflar hariç, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar okula... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) az önce açıkladı- Türkiye genelinde eğitim alanında alınan yeni kararlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların açılması ve yüz yüze eğitime geçiş konusunda önemli bir adım atmıştır. Anaokulu ve 1. sınıfların haricindeki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıfların ise okula başlama süreci belirlenen takvime göre gerçekleştirilecektir.

MEB'in Açıkladığı Yeni Plan Ne İçeriyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, okulların yeniden açılma planı çerçevesinde alınan kararlar şunlardır:

Anaokulu ve 1. Sınıflar: Anaokulu ve 1. sınıf seviyesindeki öğrenciler, belirlenen takvime göre uzaktan eğitim yöntemiyle derslerine devam edeceklerdir. Yüz yüze eğitime bu sınıflar için henüz geçiş yapılmayacaktır. Diğer Sınıflar: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf seviyelerindeki öğrenciler ise belirlenen takvime göre kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş yapacaklardır.

Yüz Yüze Eğitime Geçiş Süreci Nasıl İşleyecek?

MEB tarafından açıklanan plana göre, yüz yüze eğitime geçiş süreci aşağıdaki adımlarla gerçekleşecektir:

Kademeli Açılış: Okulların yeniden açılması, kademeli bir şekilde yapılacaktır. Bu kapsamda, öğrenci sayısına göre belirlenen gruplar halinde okullara dönüşler gerçekleştirilecektir. Sağlık Tedbirleri: Okulların açılmasıyla birlikte, öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığını korumak adına gerekli sağlık tedbirleri titizlikle uygulanacaktır. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralları bu süreçte büyük önem taşıyacaktır. Eş Zamanlı Eğitim: Yüz yüze eğitim sürecinde aynı zamanda uzaktan eğitim de devam edecektir. Öğrencilere, ihtiyaç durumuna göre hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle dersler sunulacaktır.

Yeni Eğitim Dönemi Başlıyor!

MEB tarafından duyurulan bu yeni kararlar doğrultusunda, Türkiye genelinde eğitim seferberliği başlıyor. Anaokulu ve 1. sınıflar haricindeki diğer sınıflar, sağlık tedbirlerine dikkat edilerek kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacaklar. Bu süreçte öğrencilerin sağlığı ve eğitimi büyük önem taşıyor, bu nedenle veliler ve öğrenciler yeni döneme hazırlıklı olmalıdır.