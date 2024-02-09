Migros'tan Dev İndirim: Abalı Ayçiçek Yağı 5 Litre Sadece 194,90 TL!

Migros'tan Dev İndirim: Abalı Ayçiçek Yağı 5 Litre Sadece 194,90 TL!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-02-2024 20:44

Migros, alışveriş dünyasının vazgeçilmez adreslerinden biri olarak her zaman müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri sunmayı hedefliyor. Son dönemde yapılan indirim duyurusuyla birlikte, özellikle mutfak alışverişlerinin önemli bir bileşeni olan ayçiçek yağı için beklenen indirim haberi geldi. Abalı marka 5 litrelik ayçiçek yağının sadece 194,90 TL'ye satışa sunulacağı duyuruldu. Bu indirim kampanyası, tüm Migros şubelerinde 14 Şubat tarihine kadar geçerli olacak.

Migros'un 1 Şubat tarihinde başlattığı bu indirim kampanyası, tüketiciler arasında büyük ilgi uyandırdı. Özellikle mutfak alışverişlerinin vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı, kaliteli ve uygun fiyatlı olarak Migros raflarında yerini aldı. 5 litrelik Abalı marka ayçiçek yağının sadece 194,90 TL'ye satılacak olması, alışveriş yaparken bütçesini düşünenler için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Migros'un en iyi fiyat garantisiyle müşterilerine sunduğu bu kampanya, temel gıda ve hijyen ürünlerinde kaliteli alışveriş yapmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Kampanyanın tüm Migros şubelerinde ve online platformlarda geçerli olması, müşterilere daha geniş bir erişim imkanı sunuyor. 14 Şubat tarihine kadar devam edecek olan bu indirim kampanyası, alışveriş yaparken tasarruf etmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak karşılanıyor.

Migros'un Abalı marka 5 litrelik ayçiçek yağı indirim kampanyası, tüketicilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu kampanya, alışveriş yaparken bütçesini kontrol altında tutmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Migros'un müşteri odaklı hizmet anlayışı ve en iyi fiyat garantisi, alışveriş deneyimini daha keyifli hale getiriyor. 14 Şubat tarihine kadar sürecek olan bu indirim kampanyası, alışveriş listesinde ayçiçek yağı bulunanların dikkatini çekiyor ve stok yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

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