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Migros'tan bir daha olmaz denilen kampanya başladı! Tüm ürünlerin fiyatı yarı yarıya düştü! Bitmesine çok az bir süre var

Ağustos ayıyla birlikte fiyat artışlarına karşı vatandaşlar zorluk yaşamaya başladı. Ancak Migros'un sunduğu yeni kampanya, aile bütçesine nefes aldıracak.

Migros'tan bir daha olmaz denilen kampanya başladı! Tüm ürünlerin fiyatı yarı yarıya düştü! Bitmesine çok az bir süre var
Yayın Tarihi : 2023-08-04 08:49

Tüm ürünlerin fiyatı yarı yarıya düştü! Bitmesine çok az bir süre var... Migros'tan bir daha olmaz denilen kampanya başladı-  Ağustos ayıyla birlikte fiyat artışlarına karşı vatandaşlar zorluk yaşamaya başladı. Ancak Migros'un sunduğu yeni kampanya, aile bütçesine nefes aldıracak. Temel gıda ve temizlik ürünlerinde yapılan büyük indirimlerle vatandaşlar ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecek.

Migros İndirimli Ürün Kampanyasıyla Fiyat Avantajı

Migros, vatandaşların cebini düşünerek indirimli ürün kampanyası düzenledi. Temel gıda ve temizlik ürünlerinde yapılan indirimler sayesinde aileler, bütçelerini daha iyi dengeleme fırsatı bulabilecek. Kampanya 3 Ağustos itibariyle başladı ve birçok üründe geçerli olacak.

İndirimli Ürünlerle Kazançlı Alışveriş

Migros'un indirimli ürün kampanyası kapsamında sunulan bazı ürünler şunlar:

  • Toblerone Sütlü Çikolata 100 G - 49,43 TL
  • Tat Domates Salçası Cam 710 G - 43,90 TL
  • Barilla Fusilli (Burgu) Makarna 500 G - 17,50 TL
  • Ekici Beyaz Peynir Kg - 129,90 TL
  • Uzman Kasap Dana Hamburger Köfte 330 G - 93,42 TL
  • Uzman Kasap Dana Kıyma 400 G - 99,50 TL
  • Sinangil Un 5 Kg - 69,90 TL
  • NESTLÉ® NESQUIK® Kakaolu Süt 6x180 Ml - 52,90 TL
  • Coca-Cola Zero Sugar Kutu 6X250 Ml - 94,50 TL
  • Coca-Cola Orijinal Tat 6X250 Ml - 94,50 TL
  • Ülker Bütün Antep Fıstıklı Sütlü Kare Çikolata 65G - 26,50 TL
  • Dana Ciğer Kg - 245,95 TL
  • Barilla Spagetti (Spaghetti) Makarna No:5 500 G - 17,50 TL
  • Solo Peçete 100 Yaprak - 20,22 TL
  • Altınbaşak Çörek Otlu&Kinoalı Kraker 5X40G - 15,20 TL
  • Taciroğlu 3 Dilimli Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 450 G - 89,90 TL
  • Doğadan Geleneksel Karadeniz Demlik Poşet Çay 100'lü 320 G - 65,63 TL

Kampanyadan Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Migros indirimli ürün kampanyasından faydalanmak için Migros şubelerini ziyaret edebilir veya online alışveriş sitesini kullanabilirsiniz. Kampanya sınırlı bir süre için geçerli olup, yoğun ilgi görmektedir. Bu fırsatı kaçırmamak ve aile bütçesine katkı sağlamak için Migros'un indirimli ürünlerini değerlendirebilirsiniz.

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