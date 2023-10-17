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Migros'tan 2 al 1 öde kampanyasıyla büyük tasarruf müjdesi!

Migros, Ticaret Bakanlığı'nın enflasyonla mücadele kampanyasına destek vererek, 81 ilde muhteşem bir indirim seferberliği başlattı.

Migros'tan 2 al 1 öde kampanyasıyla büyük tasarruf müjdesi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-10-2023 16:49

Binlerce üründe cazip yüzdelik indirimler sunan Migros, aynı zamanda "2 al 1 öde" kampanyasıyla tüketicilere büyük bir fırsat sunuyor.

Migros'tan Alışveriş Yap, Tasarruf Et!

Migros'un bu büyük kampanyası, tüm Migros mağazaları ve Migros Sanal Market'te geçerli olacak. Belirlenen ürünleri alarak, 2 al 1 öde fırsatından yararlanabilirsiniz. Yani aynı üründen sepetinize 2 tane eklerseniz, sadece bir tanesinin ücretini ödersiniz ve diğerini bedavaya getirmiş olursunuz.

Kampanya Ne Zaman Bitiyor?

Migros'un bu muazzam kampanyası 17-21 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarihlerde Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde, Cam Mutfak ürünlerinde "2 Al 1 Öde" kampanyası uygulanacaktır. Kampanyadan faydalanmak için sepetinize en az 2 adet ürün eklemeniz gerekiyor. Kampanyaya dahil olan ürünler, mağaza stoklarında bulunuyor. Ancak ürün stoklarının değişkenlik gösterdiğini unutmayın. Bu nedenle, bazı ürünlerin tedarik edilemeyebileceğini göz önünde bulundurun. Ancak bu durumda bile indirimden faydalanabileceksiniz. Satın aldığınız ürün veya ürünlerde iade yapmanız gerektiğinde, kampanya şartlarına uygun olarak indirim yapılacak ve iade edilen üründen ilave düşülerek ücretlendirme gerçekleştirilecektir.

Kimler Kampanyadan Yararlanamaz?

Migros'un "2 Al 1 Öde" kampanyasından Aldım Bitti ürünleri ve Touch Me markalı ürünlerinden satın alan kişiler yararlanamayacaklardır.

İşte Bazı İndirimli Ürünler

Bu kampanya kapsamında bazı indirimli ürünler de bulunmaktadır. İşte bu fırsatlardan bazıları:

  1. Trend Glass Bulınowska Çok Amaçlı Kase 500Ml

    • Normal Fiyat: 60,96 TL

  2. Herevin Narenciye Sıkacağı 300 Cc

    • Normal Fiyat: 24,95 TL

  3. Paşabahçe Plastik Kapak Kare Tepsi 1950 Cc

    • Normal Fiyat: 149,95 TL

  4. Paşabahçe Ice Ville Dondurmalık Tatlı Sunum Kasesi

    • Normal Fiyat: 29,44 TL

  5. Paşabahçe (103299) Puantiye Metal Kapak Kavanoz 1000cc

    • Normal Fiyat: 17.23 TL

  6. Mondo Asorti Cam Kupa A&ü

    • Normal Fiyat: 24.95 TL

  7. Paşabahçe (180166) Puantiye Metal Kapak Kavanoz 660 cc

    • Normal Fiyat: 15.20 TL
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