Migros'tan 2 al 1 öde kampanyasıyla büyük tasarruf müjdesi!

Binlerce üründe cazip yüzdelik indirimler sunan Migros, aynı zamanda "2 al 1 öde" kampanyasıyla tüketicilere büyük bir fırsat sunuyor.

Migros'tan Alışveriş Yap, Tasarruf Et!

Migros'un bu büyük kampanyası, tüm Migros mağazaları ve Migros Sanal Market'te geçerli olacak. Belirlenen ürünleri alarak, 2 al 1 öde fırsatından yararlanabilirsiniz. Yani aynı üründen sepetinize 2 tane eklerseniz, sadece bir tanesinin ücretini ödersiniz ve diğerini bedavaya getirmiş olursunuz.

Kampanya Ne Zaman Bitiyor?

Migros'un bu muazzam kampanyası 17-21 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarihlerde Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde, Cam Mutfak ürünlerinde "2 Al 1 Öde" kampanyası uygulanacaktır. Kampanyadan faydalanmak için sepetinize en az 2 adet ürün eklemeniz gerekiyor. Kampanyaya dahil olan ürünler, mağaza stoklarında bulunuyor. Ancak ürün stoklarının değişkenlik gösterdiğini unutmayın. Bu nedenle, bazı ürünlerin tedarik edilemeyebileceğini göz önünde bulundurun. Ancak bu durumda bile indirimden faydalanabileceksiniz. Satın aldığınız ürün veya ürünlerde iade yapmanız gerektiğinde, kampanya şartlarına uygun olarak indirim yapılacak ve iade edilen üründen ilave düşülerek ücretlendirme gerçekleştirilecektir.

Kimler Kampanyadan Yararlanamaz?

Migros'un "2 Al 1 Öde" kampanyasından Aldım Bitti ürünleri ve Touch Me markalı ürünlerinden satın alan kişiler yararlanamayacaklardır.

İşte Bazı İndirimli Ürünler

Bu kampanya kapsamında bazı indirimli ürünler de bulunmaktadır. İşte bu fırsatlardan bazıları: