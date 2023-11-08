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Migros'ta indirimin daniskası start aldı! Toz şeker, ayçiçek yağı, 30'lu yumurta fiyatları çakılmış durumda

Migros, indirim kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor ve bu sefer "İndirimin Kralı" sloganıyla tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Migros'ta indirimin daniskası start aldı! Toz şeker, ayçiçek yağı, 30'lu yumurta fiyatları çakılmış durumda
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-11-2023 08:46

Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok kategoride ciddi indirimler sunan Migros, fiyatları dip yaparak tüketicilerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. 5 kilogramlık toz şekerden 5 litrelik ayçiçek yağına, 30'lu koli yumurtadan daha pek çok ürüne kadar geniş bir yelpazede indirimler var.

Migros'ta İndirim Rüzgarı Nasıl Esti?

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden Migros, son dönemde yaptığı kampanyalarla adından sıkça söz ettiriyor. Hafta sonuna özel başlatılan bu yeni kampanyada, temel gıda maddelerinden başlayarak yüzlerce çeşit üründe indirimler uygulanıyor. Kısa süreliğine geçerli olan bu kampanya, özellikle enflasyonun yükseldiği bu dönemde tüketiciler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Temel Gıda Ürünlerinde İndirimlerle Rahat Bir Nefes

Enflasyonun yükselişi, hayatın her alanında fiyat artışlarına sebep olurken, Migros gibi bazı zincir marketler, kampanyalarıyla tüketicilere hem hesaplı hem de kaliteli alışveriş imkânı sunuyor. Migros'un hafta sonuna özel başlattığı bu kampanya, bir hafta boyunca geçerli olacak ve tüketiciler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Migros'ta Bu Hafta Hangi Ürünler İndirimde?

Migros'un indirimli ürün listesi, tüketicilerin bütçesini düşünerek hazırlanmış durumda. Ayçiçek yağından toz şekere, yumurtadan pek çok temel tüketim malzemesine kadar geniş bir ürün yelpazesi, indirimli fiyatlarla Migros raflarında yerini alıyor. Özellikle ekonomik kriz zamanlarında tüketicilere sunulan bu kampanyalar, Migros'un takdir toplamasına yol açıyor.

Kaçırılmayacak Fırsatlar: Migros İndirim Kampanyası Detayları

Migros'un yeni kampanyası kapsamında, ayçiçek yağından toz şekere ve yumurtaya kadar birçok ürün indirime giriyor. Örneğin, 5 kilogram Bor toz şekerin normal satış fiyatı 159,90 TL iken, kampanya ile birlikte fiyatı 149,90 TL'ye düşüyor. 5 litre Kırlangıç ayçiçek yağı ise indirim öncesinde 198,90 TL iken, Migros'ta 176,90 TL'ye satışa sunuluyor.

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