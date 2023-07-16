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Migros, Pazar gününe özel bombayı patlattı! Raflarda fiyatlar etiketin yarısına düştü! Kapıda sıra oldu!

Son vergi düzenlemeleriyle birlikte birçok üründe vergilerin artmasıyla yeni zamlar beklenirken, Migros müşterilerine avantajlı fırsatlar sunarak bütçelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Migros, Pazar gününe özel bombayı patlattı! Raflarda fiyatlar etiketin yarısına düştü! Kapıda sıra oldu!
Yayın Tarihi : 2023-07-16 11:15

Raflarda fiyatlar etiketin yarısına düştü! Kapıda sıra oldu! Migros, Pazar gününe özel bombayı patlattı-  Son vergi düzenlemeleriyle birlikte birçok üründe vergilerin artmasıyla yeni zamlar beklenirken, Migros müşterilerine avantajlı fırsatlar sunarak bütçelerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Migros'un başlattığı kampanya kapsamında, temel ihtiyaç ürünleri olan deterjan, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerde etiket fiyatının yarısı kadar indirim uygulanacak.

Migros, müşterilerinin temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarına yardımcı olmayı ve bütçelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve yalnızca bir hafta boyunca geçerlidir. Müşteriler, bu avantajlı fırsatlardan yararlanmak için Migros mağazalarını ziyaret edebilir veya mobil uygulama üzerinden online alışveriş yapabilirler.

Müşteriler, kampanyada hangi ürünlerde indirim olduğunu merak ederken, aşağıda fiyatları verilen ürünlerde indirimlerin uygulandığı görülmektedir:

  • Familia Plus Natural Havlu 16'lı Normal Fiyat: 222,11 TL İndirimli Fiyat: 112,90 TL

  • Alo Platinum 7 Kg Fairy Etkili Beyazlar Aquapudra Toz Deterjan Normal Fiyat: 265,00 TL İndirimli Fiyat: 198,75 TL

  • Alo Platinum 7 Kg Fairy Etkili Renkliler Aquapudra Toz Deterjan Normal Fiyat: 265,00 TL İndirimli Fiyat: 198,75 TL

  • Süper Maylo Tuvalet Kağıdı 32'li Normal Fiyat: 219,88 TL İndirimli Fiyat: 169,88 TL

  • Mare Tuvalet Kağıdı 32'li Normal Fiyat: 144,33 TL İndirimli Fiyat: 114,33 TL

  • Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 4'lü Normal Fiyat: 47,66 TL İndirimli Fiyat: 29,90 TL

Migros'un bu kampanyasıyla vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilir ve bütçelerine katkıda bulunabilirler. Yakın gelecekte fiyatların artış gösterebileceği düşünülürken, vatandaşların bu fırsatları kaçırmaması önem taşımaktadır. Yeni indirim fırsatları hakkında bilgilere ulaşmak için gecce.com.tr platformunu takip edebilirsiniz.

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