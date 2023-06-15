Migros market A101, BİM ve ŞOK markete nazire yaptı! Alışveriş yapanların hesabına 2000 TL yatırılacak

Alışveriş yapanların hesabına 2000 TL yatırılacak! Migros market A101, BİM ve ŞOK markete nazire yaptı- Migros marketlerinde alışveriş yapan Türk vatandaşları için büyük destek ödemeleri duyuruldu. CEPTETEB Mobil uygulaması üzerinden alınacak özel davet koduyla arkadaşlarını CEPTETEB'li yapmanız durumunda, 2.000 TL'ye kadar Migros Hediye Çeki kazanma fırsatı sunulacak.

TEB tarafından yapılan açıklamalarda, "Davetinizle gelen arkadaşınız, internet faturası için otomatik talimatı da verirse 100 TL nakit iade kazanacak. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen davet edin!" ifadelerine yer verildi. Daha önce Migros'tan alışveriş yapmış veya yapmamış herkes bu kampanyadan faydalanabilecek.

TEB Migros 2.000 TL Kampanyası

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CEPTETEB üzerinden Migros Sanal Market'te geçerli olan 2.000 TL'ye kadar hediye çeki kampanyası için detaylar belirlendi.

Kampanya 01.06.23 - 30.06.23 tarihleri arasında geçerlidir. Çifte Kazandıran CEPTETEB’e Davet Kampanyası'ndan faydalanmak için CEPTETEB Mobil'den size özel davet kodunuzu almanız gerekmektedir. Davet kodunuzu CEPTETEB İnternet Şubesi veya CEPTETEB Mobil'e giriş yaparak kampanyalar sayfasından temin edebilirsiniz. CEPTETEB Mobil veya CEPTETEB İnternet Şubesi'nden alacağınız davet kodunu, ilk kez CEPTETEB'li olacak arkadaşlarınızla paylaşmanız gerekmektedir. Arkadaşlarınız, CEPTETEB Mobil veya CepteTEB'deki "Müşteri Ol" başvuru formunu doldururken "Davet Kodu" alanına sizin davet kodunuzu girmelidir.

Kampanya süresi boyunca size özel davet kodunu kullanarak CEPTETEB'li yapacağınız her bir arkadaşınızdan en fazla 10 kez faydalanabilir ve toplamda 10 adet 200 TL değerinde Migros Hediye Çeki, toplamda en fazla 2.000 TL değerinde Migros Hediye Çeki kazanma şansı elde edebilirsiniz. Her bir davet koduyla başvuru formu dolduran arkadaşınız CEPTETEB'li olacak ve size 1 adet 200 TL değerinde Migros Hediye Çeki kupon kodunu SMS ile gönderilecektir. Edinim sonrası bilgi SMS gönderimleri bir güne kadar gecikmeli olabilir.