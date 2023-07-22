Migros indirimin kralını yaptı! Fiyatlar yüzde 50, 46, 41, 31 düştü! Vatandaş kapıda kuyruk oldu!

Fiyatlar yüzde 50, 46, 41, 31 düştü! Vatandaş kapıda kuyruk oldu! Migros indirimin kralını yaptı- Migros Market, 21-27 Temmuz tarihleri arasında Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde müşterilere seçili ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim fırsatı sunmaktadır. "Cumadan Cumaya İndirimleri" adı altında gerçekleştirilen kampanyada, farklı ürünlerde farklı indirim oranları uygulanmaktadır. Ancak kampanyalı ürünlerin mağaza stoklarıyla sınırlı olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, müşteriler kampanya koşullarını sağladıkları ölçüde indirimden faydalanabileceklerdir.

Migros'un 21-27 Temmuz 2023 tarihli indirimli ürünler fiyat listesi şu şekildedir:

Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici Tekli 250 Ml: Normal fiyatı 47,66 TL, yüzde 50 indirimle 23,90 TL. Signal Diş Macunu Üçlü Koruma 120 Ml: Normal fiyatı 61,00 TL, yüzde 46 indirimle 32,90 TL. Sofia Büyük Havlu 1=2 Rulo: Normal fiyatı 36,55 TL, yüzde 46 indirimle 19,90 TL. Johnson’s Baby Şampuan 750 ml + 200 ml Avantaj Paketi: Normal fiyatı 76,55 TL, yüzde 41 indirimle 44,90 TL. Domestos Çamaşır Suyu Ultra Beyaz 1.850 Ml: Normal fiyatı 63,22 TL, yüzde 31 indirimle 43,90 TL. Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Limon Esintisi Maksimum Hijyen 1850 Ml: Normal fiyatı 63,22 TL, yüzde 31 indirimle 43,90 TL. Domestos Çamaşır Suyu Okyanus Ferahlığı 1850 Ml: Normal fiyatı 63,22 TL, yüzde 31 indirimle 43,90 TL. Schweppes Mandalina Aromalı Gazlı İçecek Cam 6X250 Ml: Normal fiyatı 137,44 TL, yüzde 30 indirimle 95,90 TL. Pek Food Cevizli Ve Nar Ekşili Lahmacun 330 G: Normal fiyatı 69,90 TL, yüzde 30 indirimle 48,90 TL. Özlem Dana Macar Salam 90G: Normal fiyatı 42,50 TL, yüzde 30 indirimle 29,90 TL. Kiri Labne Tam Yağlı Taze Peynir 3X150 G: Normal fiyatı 69,90 TL, yüzde 29 indirimle 49,90 TL. Burdan %3,1 Yağlı Uht Süt 1 L: Normal fiyatı 21,90 TL, yüzde 23 indirimle 16,90 TL. Coca-Cola Zero Sugar Cam 6X250 Ml: Normal fiyatı 122,17 TL, yüzde 22 indirimle 95,90 TL. Coca-Cola Orijinal Tat Cam 6X250 Ml: Normal fiyatı 122,17 TL, yüzde 22 indirimle 95,90 TL. Lays Ruffles Doritos 2'li Avantaj Paket 176 G: Normal fiyatı 29,95 TL, yüzde 20 indirimle 23,90 TL. Ülker Hanımeller Karışık Tuzlu Kurabiye 150 G: Normal fiyatı 15,00 TL, yüzde 17 indirimle 12,50 TL.

Migros'ta yapılan bu indirimli alışveriş fırsatlarıyla müşterilere çeşitli ürünlerde avantajlar sunulmaktadır. Ancak stoklarla sınırlı olan kampanyalı ürünleri kaçırmamak adına erken davranmak önemlidir.