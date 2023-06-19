Migros ayçiçek yağı fiyatlarını yüzde 50 düşürdü! Yudum, Abalı, Komili ayçiçek yağları kapış kapış gidiyor!

Yudum, Abalı, Komili ayçiçek yağları kapış kapış gidiyor! Migros ayçiçek yağı fiyatlarını yüzde 50 düşürdü- Ayçiçek yağı, bitkisel yağlar arasında önemli bir konuma sahip olan ve ayçiçeği tohumlarının preslenmesiyle elde edilen bir yağ türüdür. Yüksek oranda doymamış yağ asitleri içerirken, linoleik asit ve oleik asit gibi besleyici yağ asitlerinin yanı sıra E vitamini, K vitamini ve diğer önemli vitamin ve mineraller de içeriyor.

Genellikle pişirme ve fırınlama işlemlerinde tercih edilen ayçiçek yağı, yüksek ısıya dayanıklı olması ve nötr bir tada sahip olmasıyla bilinir. Bu özellikleri sayesinde yiyeceklerin doğal lezzetini bozmadan pişirme işlemlerinde kullanılabilir. Ayrıca salataların ve sosların yapımında da sıklıkla tercih edilir. Migros Market, tüketicilerin mutfak masraflarını azaltmalarına yönelik özel bir kampanya başlattı ve ayçiçek yağı fiyatlarında indirim uyguladı. Bu kampanya kapsamında, 1 litrelik ayçiçek yağı sadece 25 TL'ye satın alınabilecek. Bu indirimli fiyattan faydalanmak için ise Migros marketlerinde tek seferde en az 200 TL tutarında alışveriş yapmak gerekmektedir. Böylece tüketiciler, mutfak giderlerini düşürme fırsatını yakalayabilirler.

Migros marketlerindeki ayçiçek yağı fiyatları markalara göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Yudum marka 1 litre ayçiçek yağı 25 TL, Abalı marka 1 litre ayçiçek yağı 29.90 TL, Yudum marka 5 litre ayçiçek yağı 149.90 TL, Emek marka 4 litre ayçiçek yağı 119.90 TL gibi fiyatlarla satışa sunulmaktadır. Bu markaların yanı sıra Komili, Oba ve Orkide gibi markaların da çeşitli hacimlerde ayçiçek yağı seçenekleri bulunmaktadır.

Migros'un ayçiçek yağı kampanyası, tüketicilere uygun fiyatlarla kaliteli bir ürün sunma amacını taşımaktadır. Bu fırsatı değerlendiren tüketiciler, hem kaliteli bir yağ kullanma imkanına sahip olacaklar hem de mutfak masraflarını daha ekonomik hale getirirler.

Migros marketlerinde satılan ayçiçek yağı çeşitleri, farklı markalar tarafından üretilen ürünler arasında fiyat açısından farklılık göstermektedir. İşte bazı örnekler:

Yudum marka 1 litre ayçiçek yağı, sadece 25 TL'ye tüketiciyle buluşuyor.

Abalı marka 1 litre ayçiçek yağı ise 29.90 TL fiyat etiketiyle raflarda yerini almaktadır.

Yudum marka 5 litrelik ayçiçek yağı, 149.90 TL'ye satılmaktadır.

Emek marka 4 litrelik ayçiçek yağı ise 119.90 TL fiyatıyla tüketiciye sunulmaktadır.

Abalı marka 2 litre ayçiçek yağı, 73.90 TL olarak belirlenmiştir.

Yudum marka 2 litrelik ayçiçek yağı, 89.90 TL fiyatla müşterilerin beğenisine sunulmaktadır.

Yudum marka 4 litrelik ayçiçek yağı, 149.90 TL olarak fiyatlandırılmıştır.

Orkide marka 4 litrelik ayçiçek yağı ise 157.50 TL'ye satılmaktadır.

Komili marka 2 litrelik ayçiçek yağı, 73 TL fiyatıyla tüketiciye sunulmaktadır.

Komili marka 4 litrelik ayçiçek yağı ise 144.90 TL fiyat etiketiyle raflarda yerini almaktadır.

Oba marka 5 litrelik ayçiçek yağı ise 162.90 TL olarak belirlenmiştir.

Bu fiyatlar, Migros marketlerindeki ayçiçek yağı seçeneklerinin sadece birkaç örneğini yansıtmaktadır. Tüketiciler, ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre farklı markaların ürünlerini değerlendirebilir ve bu çeşitlilik sayesinde bütçelerine uygun seçenekleri seçebilirler.