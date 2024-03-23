MHRS Randevularında Yeni Dönem: Gitmeme Durumuna Karşı Çalışmalar Başlıyor

MHRS Randevularında Yeni Dönem: Gitmeme Durumuna Karşı Çalışmalar Başlıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-03-2024 13:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS randevularına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Gelecek aydan itibaren hastaların randevularını alıp gelmeme durumuna karşı yeni çalışmaların başlatılacağını duyurdu. Bu adımın, randevu alıp gelmeme sorununa çözüm bulma amacı taşıdığı vurgulandı.

MHRS randevuları, sağlık hizmetlerine erişimde önemli bir araç olmasına rağmen, son dönemlerde gidilmeyen randevu sayılarında artış gözlemleniyor. Sağlık Bakanı Koca, bu duruma çözüm bulmak adına önemli adımların atıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarına göre, Bayrampaşa'da geçen yıl bakılan hasta sayısı ile randevuyla gelen hasta sayısı arasında büyük bir fark olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık olarak 1 milyon 100 bin hastanın bakıldığı belirtilirken, randevuyla gelen hasta sayısının 400 bin civarında olduğu ancak randevu alıp gelmeyen kişi sayısının 110 bin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakan Koca'nın bu durumu ele alış biçimi, önemli bir hassasiyeti yansıtıyor. Özellikle tedavi edilme imkanı olabilecek 110 bin hastanın randevusunu kullanmamış olması, sağlık hizmetlerinin etkin kullanımı açısından büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Randevu alıp gelmeme durumuna karşı başlatılacak olan yeni çalışmaların detayları henüz netlik kazanmış değil. Ancak Bakan Koca'nın ifadelerinden, bu konuda bir dizi adımın atılacağı ve sorunun çözümü için kararlı bir tutumun sergileneceği anlaşılıyor.

Özellikle gelecek aydan itibaren bu konuda yapılacak çalışmaların, randevu alıp gelmeme sorununa etkili bir çözüm getireceği umuluyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki hassasiyeti ve kararlılığı, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini ve bu hizmetlerin etkin kullanımını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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