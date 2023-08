MG fiyat listesi doludizgin geldi: Rakiplerine gözdağı verdi! ZS, HS, E-HS, ZS EV ve MG4 fiyatı kaç para?

MG marka araçların Ağustos 2023 fiyat listesi, heyecanla beklenen bir güncelleme olarak sonunda açıklandı. Yayınlanan güncellemeye göre, çeşitli modellerdeki araçların fiyatları ve özellikleri detaylı bir şekilde belirlenmiş durumda.

MG ZS Serisi: Benzinli ve Elektrikli Seçenekler

ZS Comfort 1.5 MT modeli, 106 beygirlik benzinli motoru ve etkileyici tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu modelin başlangıç fiyatı 949.000 ₺ olarak belirlenmiş.

Benzinli modeller arasında yer alan ZS Luxury 1.0T AT, 111 beygirlik gücü ve otomatik şanzımanı ile konforlu bir sürüş sunuyor. Bu seçeneğin fiyatı 1.119.000 ₺'den başlıyor. ZS Luxury Plus 1.0 AT modeli ise aynı motor gücüne sahip ancak daha fazla lüks özellik sunuyor ve başlangıç fiyatı 1.179.000 ₺ olarak belirlenmiş.

MG HS Serisi: Yüksek Performanslı Benzinli Seçenekler

HS Comfort 1.5T-GDI modeli, 162 beygirlik gücü ve etkileyici tasarımı ile performans arayan kullanıcıların ilgisini çekiyor. Bu modelin başlangıç fiyatı 1.339.000 ₺'den başlıyor. HS Luxury 1.5T-GDI modeli ise aynı motor gücüne sahip olup daha fazla lüks ve konfor özelliği sunuyor, fiyatı ise 1.479.000 ₺ olarak belirlenmiş.

MG E-HS PHEV Serisi: Plug-in Hibrit Seçenekler

E-HS PHEV Comfort ve E-HS PHEV Luxury modelleri, plug-in hibrit teknolojisi ile öne çıkıyor. 258 beygirlik güce sahip olan bu modeller, 16.6 kWsa batarya kapasitesi ile çevre dostu bir sürüş deneyimi sunuyor. Başlangıç fiyatları ise sırasıyla 1.869.000 ₺ ve 2.069.000 ₺ olarak belirlenmiş.

MG ZS EV Serisi: Tamamen Elektrikli Seçenekler

Çevre dostu sürüşü tercih edenler için ZS EV Luxury modeli, %100 elektrikli motoru ile öne çıkıyor. 156 beygirlik gücü ve 72.6 kWsa batarya kapasitesi ile uzun menzilli sürüş deneyimi sunan bu modelin başlangıç fiyatı 1.649.000 ₺'den başlıyor.

MG4 Electric Serisi: Yüksek Performanslı Elektrikli Seçenekler

MG4 Electric Comfort ve MG4 Electric Luxury modelleri, yüksek performanslı elektrikli motorları ile dikkat çekiyor. 170 PS ve 51 kWsa batarya kapasitesine sahip olan Comfort modelinin başlangıç fiyatı 1.209.000 ₺. 204 PS gücü ve 64 kWsa batarya kapasitesine sahip Luxury modeli ise 1.419.000 ₺'den başlıyor.

MG marka araçlar, sunduğu geniş ürün yelpazesi ve teknolojik özellikleri ile Türkiye otomotiv pazarında önemli bir yer edinmiş durumda. Ağustos 2023 fiyat güncellemesi ile birlikte, farklı ihtiyaçlara ve tercihlere yönelik geniş bir seçenek yelpazesi sunuluyor.

Eğer siz de MG marka araçları yakından incelemek ve fiyatları hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, resmi MG Yetkili Satıcıları ile iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın ki, her bir modelin özellikleri ve fiyatları kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir.