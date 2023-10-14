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MG Ekim ayında damping yaptı: MG ZS, MG HS, MG4 fiyatları oldukça cazip! 100.000 TL takas desteği

MG, Ekim ayında Türkiye pazarında büyük bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. İngiliz otomobil markası MG, Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilmektedir ve Ekim 2023 kampanyası ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

MG Ekim ayında damping yaptı: MG ZS, MG HS, MG4 fiyatları oldukça cazip! 100.000 TL takas desteği
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-10-2023 14:56

MG'nin kampanyası ile ilgili tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler, marka yönetimi tarafından basın bülteni olarak iletilmiştir. Kampanya detaylarına geçmeden önce, MG'nin Türkiye'de önemli bir yatırım yapma olasılığına dair bazı önemli bilgilere de değinelim.

MG Kampanyası Ekim 2023

MG'nin Ekim 2023 kampanyasında üç farklı model için çeşitli avantajlar sunulmaktadır. İşte kampanyanın detayları:

MG ZS Modeli Kampanyası:

  • MG ZS modelinde, 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,49 faizli kredi imkanı sunulmaktadır.
  • Ayrıca, 1.5 litrelik T-GDI benzinli motor ve manuel şanzımanla eşleştirilen Comfort donanımlı versiyonda 40 bin TL indirim bulunmaktadır.
  • 1.0 T-GDI benzinli motor ve 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilen Luxury Plus donanımında ise 80 bin TL'lik takas desteği sağlanmaktadır.
  • MG ZS modelinin tavsiye edilen takas indirimli fiyatları, Comfort donanımıyla 919.000 TL, Luxury Plus donanımıyla ise 1.119.000 TL olarak belirlenmiştir.

MG HS Modeli Kampanyası:

  • MG HS modeli için hem Comfort hem de Luxury donanım seviyelerinde 200 bin TL'ye 12 ay vadeli ve %0,49 faizli kredi fırsatı sunulmaktadır.
  • Ayrıca, 100 bin TL de takas desteği verilmektedir.
  • MG HS Comfort modeli 1.269.000 TL, MG HS Luxury modeli ise 1.399.000 TL tavsiye edilen takas indirimli fiyatları ile sunulmaktadır.

MG4 Elektrikli Model Kampanyası:

  • %100 elektrikli MG4 modeli, 577 km'ye varan menzili ile dikkat çekmektedir ve İngiltere'de "Yılın Otomobili" seçilmiştir.
  • MG4 modeli için Comfort ve Luxury donanımlı versiyonlarında 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,49 faizli kredi imkanı sunulmaktadır.
  • Ayrıca, 40 bin TL takas desteği verilmektedir.
  • MG4 modelini almak isteyenler, 80 bin TL'lik takas desteği avantajından da faydalanabilirler.
  • MG4 Comfort donanımı 1.259.000 TL, Luxury donanımı ise 1.459.000 TL tavsiye edilen takas indirimli fiyatlar ile sunulmaktadır.

Bu kampanya, MG otomobil markasının Türkiye'de daha fazla ilgi görmesine ve otomobil tutkunlarının dikkatini çekmesine yardımcı olacaktır. MG'nin Türkiye'deki faaliyetlerini yakından takip ederek, bu kampanya ve diğer güncellemeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Otomobil tutkunları için heyecan verici bir dönem olacak gibi görünüyor.

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