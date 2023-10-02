Meyve fiyatlarında tarihi artış! Son 8 yılın rekoru kırıldı

Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) açıkladığı Eylül ayı Hal Endeksi, meyve fiyatlarındaki yıllık değişimin %199,33 düzeyinde gerçekleştiğini ortaya koydu, bu da son 8 yılın rekorunu kırdı. Bu artış, meyvenin yıllık işlem miktarındaki %67,3’lük düşüşten kaynaklandı.

Meyve, Sebze ve Domates Fiyatlarındaki Dalgalanmalar

Antalya’da işlem gören domates, sebze, ve meyvelerin işlem miktarları ve fiyatları Eylül 2023'te önemli ölçüde değişim gösterdi, bunun yanı sıra endeks değerleri de hem bir önceki aya göre hem de geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Talepteki Artış Fiyatlara Yansıdı

Sebze miktarındaki yıllık %23,76’lık artış, fiyat artışındaki talebin bir göstergesidir. Miktar endeksleri ve fiyat endeksleri, Eylül ayında domateste sırasıyla 23 ve 999, sebzede 38 ve 1109, meyvede ise 20 ve 2000 olarak gerçekleşti.

Meyve fiyatlarındaki bu yıllık artış %199,33 ile rekor seviyeye ulaşırken, sebzelerdeki yıllık artış %81,74 olarak kaydedildi. Bu artışlar, talebin artmasına rağmen meydana geldi.

Domates Fiyatları Yeni Rekorlar Kırdı

Eylül ayında, domates fiyatları da son 5 yılın rekorunu kırarak ortalama altında bir artış gösterdi. Domates işlem miktar endeksi, Eylül ayında %20,71 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık %11,97 arttı.

Meyve işlem miktar endeksi, Eylül ayında %60,83 azalırken, işlem fiyat endeksi %38,73 arttı. Aylık değişimler, son 5 yılın Eylül ayları göz önüne alındığında, meyve miktarında rekor düşüş ve fiyatında rekor artış olarak gerçekleşti.

Antalya Ticaret Borsası’nın açıklamaları, Eylül ayının genelinde meyve, sebze ve domates fiyatlarında önemli artışlar ve miktarlarda azalışlar olduğunu ortaya koymaktadır. Gelecek aylarda bu trendin devam edip etmeyeceği ise tüketiciler ve üreticiler tarafından merakla beklenmektedir.