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Mevduat hesapları sayesinde birikimler katlanarak artıyor! 32 günlük hesapla 14.325 TL kazanç müjdesi verildi

Çeşitli bankaların sunduğu mevduat hesapları, tasarruflarınızı değerlendirmenin popüler yollarından biri haline geldi.

Mevduat hesapları sayesinde birikimler katlanarak artıyor! 32 günlük hesapla 14.325 TL kazanç müjdesi verildi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-10-2023 12:08

Bu mevduat hesapları, tasarruflarınızı güvenli bir şekilde biriktirmenize ve düşük riskle kazanç elde etmenize olanak tanır. Ancak, mevduat hesaplarından elde edilen faiz geliri, faiz oranlarına, birikim miktarına ve seçilen vadeye bağlı olarak değişebilir.

Şimdi, çeşitli bankaların sunduğu mevduat hesaplarına ve bu hesapların faiz oranlarına bir göz atalım:

32 Gün Vadeli 400.000 TL Mevduat

Akbank Vadeli Mevduat

  • Vade Sonu Net Bakiye: 413.326 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %40,00
  • Net Kazanç: 13.326 TL

Akbank Vadeli Mevduat hesabıyla, tasarruflarınızı güçlü bir faiz oranıyla değerlendirebilirsiniz.

Odeabank Yeni Vadeli Mevduat

  • Vade Sonu Net Bakiye: 414.325 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %43,00
  • Net Kazanç: 14.325 TL

Odeabank'ın yeni vadeli mevduat hesabı, yüksek faiz oranları sunarak tasarruflarınıza değer katar.

Alternatifbank VOV Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 413.992 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %42,00
  • Net Kazanç: 13.992 TL

Alternatifbank'ın VOV Hesabı, %42'lik avantajlı faiz oranıyla tasarruflarınıza değer kazandırır.

ON ON Plus

  • Vade Sonu Net Bakiye: 413.659 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %41,00
  • Net Kazanç: 13.659 TL

ON Plus, gündüz vadesiz ve gece vadeli hesaplarını bir araya getirerek yüksek faiz oranları sunar.

Anadolubank Renkli Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 413.659 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %41,00
  • Net Kazanç: 13.659 TL

Anadolubank'ın Renkli Hesap'ı, dijitale özel avantajlı faiz oranları ile birikimlerinizi renklendirir.

DenizBank E-Mevduat

  • Vade Sonu Net Bakiye: 413.659 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %41,00
  • Net Kazanç: 13.659 TL

DenizBank E-Mevduat hesabı, kolay açılabilir ve tasarruflarınıza hoş geldin faizi sunar.

CEPTETEB Marifetli Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 413.326 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %40,00
  • Net Kazanç: 13.326 TL

CEPTETEB Marifetli Hesap, günlük vadeli olarak çalışır ve hoş geldin faizi sunar.

Fibabanka Kiraz Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 413.326 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %40,00
  • Net Kazanç: 13.326 TL

Fibabanka Kiraz Hesap, gecelik mevduatlara yüksek faiz oranı sağlar.

ING e-Turuncu Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 413.326 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %40,00
  • Net Kazanç: 13.326 TL

ING e-Turuncu Hesap, 90 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanmanızı sağlar.

Aktif Bank N Kolay Bono

  • Vade Sonu Net Bakiye: 412.993 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %39,00
  • Net Kazanç: 12.993 TL

Aktif Bank N Kolay Bono, yüksek hoş buldum faizi ve günlük kazanç fırsatları sunar.

Enpara.com Vadeli Mevduat Hesabı

  • Vade Sonu Net Bakiye: 411.660 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: %35,00
  • Net Kazanç: 11.660 TL

Enpara.com Vadeli Mevduat Hesabı, yüksek hoş geldin faizi ve masrafsız işlem avantajı sunar.

Bu mevduat hesaplarının faiz oranları, her birinin sunulan avantajlarına ve hizmetlerine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, bir mevduat hesabı seçerken dikkatle araştırma yapmalı ve kendi tasarruf hedeflerinize en uygun olanı seçmelisiniz. Hesabınızın mevcut bakiyesi ve vade süresi de faiz getirinizi etkileyen önemli faktörlerdir.

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