Mevduat faizlerinde yeni rekorlar kırıldı! 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi kaç para oldu

Döviz ve altın gibi geleneksel yatırım araçlarına yönelmek yaygın bir tercih olsa da, bankaların sunduğu mevduat hesapları da dikkate değer bir seçenek sunuyor. Bu mevduat hesapları, tasarruflarını güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar için çekici olabilir.

32 Gün Vadeli 500.000 TL Mevduat

Odea - Dijital Yeni Edinim

Faiz Oranı: %43,00

Net Getiri: 17.906,85 TL

Vade Sonu Ödeme: 517.906,85 TL

Odea'nın Dijital Yeni Edinim mevduat hesabı yüksek bir faiz oranı sunarak tasarruflarınızı değerlendirmenize yardımcı olur.

Akbank - Yeni Müşterilere Özel Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: %40,00

Net Getiri: 16.657,53 TL

Vade Sonu Ödeme: 516.657,53 TL

Akbank, yeni müşterilere özel vadeli mevduat hesabı ile birikimlerinizi değerlendirmenize olanak tanır.

CEPTETEB - Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %42,00

Net Getiri: 17.490,41 TL

Vade Sonu Ödeme: 517.490,41 TL

CEPTETEB'in Marifetli Hesabı, cazip faiz oranları ile birikimlerinizi artırmanızı sağlar.

ING - e-Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %40,00

Net Getiri: 16.657,53 TL

Vade Sonu Ödeme: 516.657,53 TL

ING Bank'ın e-Turuncu Hesapı, günlük kazandıran vadeli hesap seçeneği sunar.

Alternatif Bank - Vov Hesap

Faiz Oranı: %42,00

Net Getiri: 17.490,41 TL

Vade Sonu Ödeme: 517.490,41 TL

Alternatif Bank'ın Vov Hesabı, yüksek faiz oranları ile birikimlerinizi değerlendirmenize olanak tanır.

ON Dijital - ON Plus

Faiz Oranı: %41,00

Net Getiri: 17.073,97 TL

Vade Sonu Ödeme: 517.073,97 TL

ON Dijital'in ON Plus hesabı, ekstra faiz fırsatları sunar.

Hayat Finans - Katılma Hesabı

Kâr Payı: %40,58

Net Getiri: 16.899,07 TL

Vade Sonu Ödeme: 516.899,07 TL

Hayat Finans'ın Katılma Hesabı, yatırımcılara yüksek kâr payı oranları ile birikimlerini değerlendirme fırsatı sunar.

Fibabanka - Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %40,00

Net Getiri: 16.657,53 TL

Vade Sonu Ödeme: 516.657,53 TL

Fibabanka'nın Kiraz Hesabı, vadesiz tutar hariç getiri hesaplama seçeneği sunar.

Aktif Bank - N Kolay Bono

Faiz Oranı: %36,00

Net Getiri: 14.991,78 TL

Vade Sonu Ödeme: 514.991,78 TL

Aktif Bank'ın N Kolay Bono'su, pratik bir mevduat ürünüdür.

QNB Finansbank - Çift Sarılı Hesap

Faiz Oranı: %35,00

Net Getiri: 14.575,34 TL

Vade Sonu Ödeme: 514.575,34 TL

QNB Finansbank'ın Çift Sarılı Hesabı, yatırımcılara farklı bir mevduat seçeneği sunar.

Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %30,00

Net Getiri: 12.493,15 TL

Vade Sonu Ödeme: 512.493,15 TL

Garanti BBVA'nın E-Vadeli Hesabı, hoş geldin fırsatları sunar.

Yapı Kredi - Dönüşüm Hesabı

Faiz Oranı: %23,00

Net Getiri: 9.578,08 TL

Vade Sonu Ödeme: 509.578,08 TL

Yapı Kredi'nin Dönüşüm Hesabı, mevduat faizini artırmak isteyenler için bir seçenektir.

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %15,30

Net Getiri: 6.371,51 TL

Vade Sonu Ödeme: 506.371,51 TL

Türkiye İş Bankası, birikimlerinizi değerlendirmek için farklı vadeli mevduat seçenekleri sunar.

Mevduat hesapları, birikimlerinizi güvenli bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilir. Ancak hangi hesabın sizin için en uygun olduğunu belirlemek için faiz oranları, vade süreleri ve diğer detayları dikkatlice incelemek önemlidir. Tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirmek için bir banka uzmanından veya finansal danışmandan yardım almanız da faydalı olabilir.

Mevduat hesaplarının avantajları şunlar olabilir:

Güvenlik: Mevduat hesapları, yatırımcılara yatırdıkları parayı güvenli bir şekilde saklama ve değerlendirme imkanı sunar. Bankalar, mevduat hesapları için yüksek düzeyde güvenlik sağlar. Düzenli Getiri: Mevduat hesapları, belirli bir faiz oranıyla çalışır ve düzenli getiri sağlar. Bu, yatırımcılara beklenen bir getiri sağlama konusunda yardımcı olur. Likitlik: Mevduat hesapları, paraya ihtiyaç duyulduğunda kolayca çekilebilir. Bu, acil harcamalar veya farklı yatırım fırsatları için likitlik sağlar.

Ancak mevduat hesapları da bazı sınırlamaları içerebilir: