Mevduat faiz oranlarıarşa çıktı: Herkes bankalara akın etti: İşte en zengin illerimiz



Son dönemlerde bankalardaki mevduat miktarları artış gösterdi. Bankaların faiz oranlarında yaşanan artış, birçok vatandaşı nakit paralarını bankalara yatırmaya yönlendirdi. Peki, Türkiye'nin farklı illerindeki vatandaşların bankalardaki mevduat miktarları ne durumda? İşte il il bankalardaki mevduat miktarları ve bu artışın detayları.

Banka Mevduatları ve İllere Göre Sıralama

Bankaların faiz oranlarında yaşanan artış, nakit paraya sahip olanların paralarını bankalara yatırmalarına neden oldu. İşte Türkiye'nin farklı illerindeki bankalardaki mevduat miktarlarına dair güncel bilgiler:

Adana: 158 milyar 708 milyon 978 bin lira

Adana, bankalardaki mevduatlarla öne çıkıyor ve 158 milyar 708 milyon 978 bin lira ile en fazla mevduata sahip illerden biri.

Ankara: 1 trilyon 471 milyar 351 milyon 514 bin lira

Ankara, Türkiye'nin başkenti olarak büyük ekonomik aktivitelere sahne oluyor ve 1 trilyon 471 milyar 351 milyon 514 bin lira ile listenin üst sıralarında yer alıyor.

İstanbul: 4 trilyon 287 milyar 731 milyon 56 bin lira

Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul, 4 trilyon 287 milyar 731 milyon 56 bin lira ile bankalardaki mevduatlar konusunda listenin zirvesinde.

İzmir: 565 milyar 467 milyon 345 bin lira

Ege'nin incisi İzmir, 565 milyar 467 milyon 345 bin lira ile önemli bir mevduat potansiyeline sahip.

Antalya: 325 milyar 462 milyon 433 bin lira

Turistik cazibesiyle ünlü Antalya, 325 milyar 462 milyon 433 bin lira ile mevduatlar açısından dikkat çekiyor.

Bursa: 269 milyar 35 milyon 562 bin lira

Bursa, 269 milyar 35 milyon 562 bin lira ile Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olarak yüksek mevduat rakamlarına sahip.

Faiz Oranlarındaki Artış

Bankaların mevduat faizleri son dönemlerde önemli ölçüde arttı ve yüzde 40'ları geçti. Bu artışla birlikte, mevduat sahipleri daha yüksek faiz ödemeleri almaya başladılar. İşte bazı örnekler:

100 bin lirasını bankaya yatıran bir kişi, 32 günün sonunda 3 bin 581 TL faiz kazanıyor.

250 bin lira mevduat sahibi için ise 32 günün sonunda 8 bin 953 TL faiz ödemesi yapılıyor.

500 bin lira yatıran bir kişi, 32 günün sonunda 17 bin 906 TL faiz alıyor.

1 milyon TL mevduatı olan bir kişi, 32 gün boyunca 35 bin 813 lira faiz kazanıyor.

5 milyon lira yatıran bir kişi ise 32 günün sonunda 179 bin 67 TL faiz alıyor.