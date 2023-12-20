Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış ve Kuvvetli Fırtına En Az 3 Gün Sürecek!

Meteoroloji, hava durumu ile ilgili güncel bilgiler verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapmış olduğu duyuruda 21 Aralık ve 22 Aralık tarihlerine dikkat çekti.

Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış ve Kuvvetli Fırtına En Az 3 Gün Sürecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-12-2023 19:31

Türkiye genelinde hava koşullarında önemli değişiklikler yaşanıyor. Özellikle perşembe günü başlayacak olan soğuk hava dalgası, ülkenin birçok bölgesinde hissedilecek. Bu dönemde, çeşitli şehirlerde yoğun yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normallerine yakın seyrederken, doğu bölgelerde bu normların altına düşmesi öngörülüyor.

Sağanak ve Gökgürültülü Yağış Bekleniyor

Özellikle Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kesimleri ile Çanakkale'nin güney ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülebilir. İç ve doğu bölgelerde sabah saatlerinde sis ve pus oluşumu olası. Bu hava durumu, görüş mesafesini etkileyebilir ve dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Perşembe günü itibarıyla, ülkenin genelinde yağışların etkili olması beklenirken, bazı bölgelerde kar yağışı ve karla karışık yağmurların görülmesi muhtemel. Bu değişiklikler, günlük yaşamı ve ulaşımı etkileyebilir, bu nedenle vatandaşların hava durumu güncellemelerini takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor. Hava şartlarının ani değişiklik göstermesi, her zaman dikkatli olmayı ve hazırlıklı bulunmayı gerektirir.

21 Aralık Perşembe Hava Durumu

22 Aralık Cuma Hava Durumu

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