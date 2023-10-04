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Merve Dizdar, Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ağzından kaçırdı!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, yaklaşık dört yıldır süren bir ilişkinin ardından 8 Mayıs'ta sade bir nikah töreniyle evlenmişlerdi. Şimdi çift, bebek bekliyor ve bu mutlu haberi yakın çevreleriyle paylaşmış durumda.

Merve Dizdar, Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ağzından kaçırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2023 11:28

Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi yakın arkadaşı tarafından hamileliği dolayısıyla oldukça heyecanla karşılanıyor. Merve Dizdar, bu heyecanı basın mensuplarıyla paylaşırken, bebeğin adını da veriverdi.

Merve Dizdar, Ezgi Mola'nın Bebeğinin Adını Açıkladı

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın mutlu bebek bekleyişi, yakın arkadaşları arasında büyük bir sevinç kaynağı oldu. Merve Dizdar, Afife Tiyatro Ödülleri öncesinde basın mensuplarıyla konuşurken, Ezgi Mola'nın bebeğine "Can" adını vereceklerini açıkladı.

Dizdar, hamilelik haberini "Çok heyecanlıyım, teyze olacağım. İlk defa en yakın arkadaşlarımdan birine şahit olacağım. Bunun tarifi yok. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama bekliyoruz az kaldı. Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can

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