Merve Boluğur'un takipçisine olay yanıt!

Mert Aydın'la boşanma aşamasında olan Merve Boluğur, Instagram'dan soruları yanıtladı. Güzel oyuncu bir takipçisinin "Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-11-2022 10:15
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DJ Mert Aydın ile 40 günlük evliliğini sonlandıracağını açıklayan Merve Boluğur geçtiğimiz akşam aktif olarak kullandığı Instagram hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı. Bir takipçisinin, "Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?" sorusuna kayıtsız kalamayan ünlü isim, verdiği cevapla dikkat çekti. Boluğur bu soruya "Benim de noksanlıklarım var ama delikanlıyımdır." sözleriyle cevap verdi.