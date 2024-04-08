Merve Boluğur siyah kıyafetli pozuyla yaktı geçti! İşte Instagram'ı sallayan o kareler...

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve yaptığı açıklamalarla sıkça magazin gündeminde yer alan Merve Boluğur, son olarak siyah kıyafetler içinde verdiği bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü güzel, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Merve Boluğur siyah kıyafetli pozuyla yaktı geçti! İşte Instagram'ı sallayan o kareler...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-04-2024 15:24

Şimdilerde müzik ile uğraşan ve şan dersleri alan Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ünlü isim, son olarak yayınladığı siyahlar içerisindeki pozuyla sevenlerinin beğenisini topladı. Boluğur, paylaşımına eşlik eden notta, siyah kıyafetin vazgeçilmez olduğunu ve kırmızı rujla tamamladığını belirtti. Ayrıca kıyafetin arkadaşının tasarımı olduğunu da paylaştı.

Instagram hesabında 3.9 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede 15 binden fazla beğeni ve olumlu yorumlar aldı. Takipçileri, Boluğur'un görünümünü "Harika görünüyorsun", "Yüzünün güzelliği benzersiz", "Siyah senin rengin", "Kırmızı ruj denildiğinde akla gelen ilk isim" gibi yorumlarla övdü.

Merve Boluğur'un sosyal medya üzerinden paylaştığı stil ve güzellik sırları, takipçileri tarafından ilgiyle karşılanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun paylaşımları, modaya ve güzellik trendlerine yön veren bir isim olarak takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

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