Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın boşanma nedenleri...

Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın 40 gün süren evliliğinin neden bittiğinin perde arkası ortaya çıktı.



- Merve Boluğur nikahın ertesi gününden itibaren “Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem” dedi. Bu, çift arasında patlak veren ilk sorundu.



- Mert Aydın, nikahtan sonra ameliyat oldu. Ancak istirahat döneminde Merve’den beklediği yardımı alamadı.



- Mert Aydın’ın dikişleri bile alınmamışken Merve “Çok sıkıldım, tatile gidelim” dedi. Sıkıntılı şekilde balayına çıktılar.



- Merve Boluğur’la aşk evliliği yaptığını söyleyen Mert Aydın ayrılık sözünü ilk telaffuz eden taraf oldu.