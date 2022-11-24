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Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın boşanma nedenleri...

Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın boşanma nedeni belli oldu. İşte detaylar...

Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın boşanma nedenleri...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-11-2022 12:17

Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın 40 gün süren evliliğinin neden bittiğinin perde arkası ortaya çıktı.

- Merve Boluğur nikahın ertesi gününden itibaren “Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem” dedi. Bu, çift arasında patlak veren ilk sorundu.

- Mert Aydın, nikahtan sonra ameliyat oldu. Ancak istirahat döneminde Merve’den beklediği yardımı alamadı.

- Mert Aydın’ın dikişleri bile alınmamışken Merve “Çok sıkıldım, tatile gidelim” dedi. Sıkıntılı şekilde balayına çıktılar.

- Merve Boluğur’la aşk evliliği yaptığını söyleyen Mert Aydın ayrılık sözünü ilk telaffuz eden taraf oldu.

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