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Gecce Magazin Haberleri

Merve Boluğur "boşanıyorlar" haberleri için ne dedi?

Merve Boluğur, Mert Aydın'la boşanacakları yönünde çıkan haberleri doğruladı. İşte güzel oyuncunun boşanma ile ilgili açıklamaları...

Merve Boluğur
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-11-2022 11:43

İki aylık flörtün ardından müzisyen Mert Aydın’la 2 Ekim’de evlenen Merve Boluğur, geçtiğimiz hafta baba evine dönmüştü. Evleri ayıran çiftin boşanacakları yönünde haberler magazin basınında sıkça yer almaya başlayınca Merve Boluğur sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Boşanacakları haberlerini doğrulayan güzel oyuncu, “Olmadı teşekkürler. Hayat bu… Mert’e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler.” dedi.

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