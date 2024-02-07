Mert Ramazan Demir'in olmadığı masa yok! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Muhteşem Yüzyıl'da figüranmış!

Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir'in Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol aldığını biliyor muydunuz? İşte detaylar...

Mert Ramazan Demir'in olmadığı masa yok! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Muhteşem Yüzyıl'da figüranmış!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-02-2024 12:08

Yalı Çapkını dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Mert Ramazan Demir'in başarı hikayesi, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Ünlü oyuncu, henüz yıldızı parlamadan önce figüranlık gibi küçük rollerle işe başladı. Ancak şimdi, herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde figüranlık yapan Mert Ramazan Demir'in, "Yalı Çapkını" dizisindeki Ferit Korhan karakteriyle yıldızı parladı. Bu başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Demir, geçtiğimiz yıl Netflix'in "Şahmaran" yapımında da yer almıştı.Demir'in başarılı performansı ve hızlı yükselişi, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki figüranlık geçmişiyle başlayan bu başarı hikayesi, herkesi şaşırtmayı başardı.

Şu anda hem rol aldığı yapımlarla hem de özel hayatıyla dikkat çeken bir isim haline gelen Mert Ramazan Demir, kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı.

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