Mert Ramazan Demir seçimini yaptı! İşte oyuncunun yeni projesi

Genç ve yetenekli oyuncu Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisindeki Ferit Korhan rolüyle adından sıkça söz ettiriyor. Son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Demir, sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, aynı zamanda tarzı ve çekiciliğiyle de markaların ilgi odağı haline geldi.

Genç oyuncu, birçok reklam teklifi arasından tercihini ünlü bir şampuan markasından yana kullanarak markanın yeni reklam yüzü oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Demir, "Mutluluk duyuyorum. Kendi kategorisinde bu denli başarılı bir marka ile böyle bir yolculuğa çıkmak heyecan verici. Reklam filmimizin izleyici ile buluşması için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.