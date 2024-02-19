Mert Ramazan Demir seçimini yaptı! İşte oyuncunun yeni projesi

Yalı Çapkını dizisinin Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir son dönemin en popüler isimlerinden birisi. Genç oyuncu bu yönüyle de markaların ilgi odağı haline gelmiş durumda. Bir çok reklam teklifi alan Demir tercihini ünlü bir şampuan markasından yana kullandı. İşte detaylar...

Mert Ramazan Demir seçimini yaptı! İşte oyuncunun yeni projesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-02-2024 11:10

Genç ve yetenekli oyuncu Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisindeki Ferit Korhan rolüyle adından sıkça söz ettiriyor. Son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Demir, sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, aynı zamanda tarzı ve çekiciliğiyle de markaların ilgi odağı haline geldi.

Genç oyuncu, birçok reklam teklifi arasından tercihini ünlü bir şampuan markasından yana kullanarak markanın yeni reklam yüzü oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Demir, "Mutluluk duyuyorum. Kendi kategorisinde bu denli başarılı bir marka ile böyle bir yolculuğa çıkmak heyecan verici. Reklam filmimizin izleyici ile buluşması için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

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