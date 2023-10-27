Merkez Bankası faiz kararı sonrası 2024 Ocak ayı asgari ücrette zam rakamı açıklandı

Politika faizi yüzde 35 seviyesine yükseltilirken, bu durum asgari ücret üzerinde nasıl bir etki yaratacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş'un tahminlerine göre, asgari ücretlilere yaklaşık 17 bin 100 TL civarında bir zam yapılacak.

Merkez Bankası'nın Faiz Kararının Arka Planı

TCMB Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. Bu, ekonomi uzmanları ve analistler tarafından yakından izlenen bir gelişme. Faiz kararları, genellikle enflasyonla mücadelede kullanılan önemli enstrümanlardan biridir. Ancak, yüksek faiz oranları, özellikle borçlanma maliyetlerini yükseltmesi nedeniyle birçok kesimi doğrudan etkileyebilir. Özellikle faiz kararlarının asgari ücret üzerindeki olası etkileri, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.

Asgari Ücrette Zam Tahminleri ve Gerekçeleri

Ahmet Kurtuluş, Milliyet'e verdiği demeçte faiz artışlarının aslında enflasyonu tetiklemediğini, tam tersine enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin kullandığı argümanlardan biri olduğuna dikkat çekti. Son dönemde ekonomi yönetiminin faiz artışını sıkça kullandığına işaret eden Kurtuluş, 2024 yılı sonu enflasyon tahmininin yüzde 70 seviyesinde olduğunu belirtti. Bu tahmine dayanarak, yılın ikinci yarısında SSK, Bağ-kur, memur emeklileri ve memurlar için yüzde 42-43 bandında bir enflasyon farkı bekleniyor.

Kurtuluş, toplu sözleşme zammının memur ve memur emeklileri için ilave edileceğini, bu grupların yüzde 50 oranında zamlı maaş alacağını öngördü. Aynı şekilde SSK ve Bağ-kur emeklileri için de yüzde 50'ye tamamlanacağı bir zam öngörüsünde bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanının çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme yaklaşımını vurgulayan Kurtuluş, asgari ücretin yeni yılda enflasyonun üzerinde bir artışla belirleneceğini tahmin etti. Yılın ikinci yarısında yüzde 42-43 arası bir enflasyon beklentisi olduğunu belirten Kurtuluş, asgari ücrete yüzde 50'lik bir artışın yapılacağını belirtti. Bu orana göre, asgari ücretlilere 17 bin 100 TL civarında bir zam yapılacağı tahmin ediliyor.

Asgari Ücret Destek Tutarı Hakkında Tahminler

Kurtuluş, 500 TL olan asgari ücret destek tutarının 750 TL seviyesine yükseltilmesini beklediğini belirtti. Bu destek tutarının hükümet tarafından karşılanacağı kanaatinde olduğunu dile getirdi.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ekonomik çerçevede birçok dinamiği etkileyebileceği aşikar. Özellikle asgari ücretli çalışanların ve emeklilerin bu süreçte ne gibi değişikliklerle karşılaşacağı, ekonominin genel seyrini yakından etkileyebilir. Ahmet Kurtuluş'un tahminleri ise, bu kesimler için olumlu bir gelişmeyi işaret ediyor.