Merkez Bankası Faiz Artışıyla Mevduat Faizleri Rekor Kırıyor: 605 Bin Lira Faiz Getirisi!

Son dönemde Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 42.50'ye çıkarmasıyla birlikte, mevduat faizleri Türkiye'de rekor seviyelere ulaşıyor. Bankaların kredi faizlerindeki yüksek artış, vadeli mevduat faizlerindeki çeşitli değişikliklere neden oldu. Özellikle 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde yaşanan hızlı artış dikkat çekerken, vatandaşlar bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasıyla birlikte, 3 aylık vadeli mevduat faizleri yüzde 52.50'ye kadar ulaştı. Bu durum, 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde yıllık yüzde 45 seviyelerinden yüzde 46'ya bir artışı beraberinde getirdi. Ancak, bankaların faiz gelirlerindeki düşüş, vadeli mevduat faizlerindeki yükseliş trendini bir miktar frenledi. Kredi kullanmak isteyenlerin faiz yükü azaldığı için, bankalar da gelir kaybını önlemek adına mevduat faizlerinde daha durgun bir seyir izlemeye başladı.

Merkez Bankası'nın faiz artış hızını yavaşlatması ve enflasyonu izlemeye alması, gelecek süreçte daha temkinli adımlar atılacağına işaret ediyor. Bankaların 3 aylık mevduat faizlerini yüzde 52.50'ye kadar çıkarmasıyla, 100 bin lirası olan bir birey 3 aylık vadede 12 bin 468 lira faiz geliri elde edebilirken, 500 bin lirası olan 62 bin 343 lira, 1 milyon lirası olan ise 124 bin 687 lira faiz geliri sağlayabilecek.