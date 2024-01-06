Merkez Bankası Faiz Artışı ve Bankaların Mevduat Stratejisi: Yüksek Faiz ve Kredi Talebindeki Gerileme

Türkiye'de Merkez Bankası'nın faiz artışı süreci ve bankaların kur korumalı mevduat çıkış stratejisi, mevduat faizlerindeki yükselişi beraberinde getirirken, yüksek faiz nedeniyle daralan kredi talebi bankaların marjlarını zorlamaya başladı. Ancak, yıl başından itibaren bazı bankaların mevduat faizlerini düşürmeye başlaması, sektördeki dengeleri değiştirmeye başladı.

Bankacılık kaynaklarına göre, geçen sene sonunda yüzde 52'yi aşan üç aylık ortaklama mevduat faizleri, yılın başından itibaren bazı bankalarda yüzde 44'lere kadar geriledi. Bu gerilemede, bankaların fonlama maliyetlerini kontrol etme ihtiyacı ve marjları yönetme çabası etkili oldu. Merkez Bankası'nın politika faizini yılın başında enflasyonun altında tutması, TL'nin değer kaybetmesine neden olmuştu. Ancak, Haziran ayından itibaren faiz artışlarına başlanmasıyla birlikte mevduat faizleri düşmeye başladı.

Bankaların net faiz gelirlerindeki düşüş, yüksek faizler ve daralan kredi talebi nedeniyle yaşandı. Geçen yılın ocak-kasım döneminde bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 düşüşle 632,6 milyar lira seviyesine gerileyen net faiz gelirleri, sektörün maliyet tarafını kontrol etme çabasıyla ilişkilendiriliyor. Bankalar, 'spread'leri iyi yönetmek için maliyet tarafını kontrol etmeye odaklanıyor.

Politika faizindeki artışın yanı sıra, bankaların TL mevduatları çekici hale getirmek için yüksek faiz sunması, TL mevduatlarını artırırken, yüksek faizler nedeniyle kredi talebinin gerilemesine yol açtı. Bu durum, TL kredi/mevduat rasyosunun düşmesine ve bankaların maliyet baskısı altında kalmasına neden oldu.

Merkez Bankası'nın faiz artışı politikasının etkisiyle yüksek faizlerin banka marjlarını zorlaması, bankaların mevduat stratejilerini değiştirmesine neden oldu. Yüksek faizle mevduat tutmanın yanı sıra, düşen kredi talebi ve düşen kredi/mevduat rasyosu, sektördeki dengeleri etkiliyor. Bankaların maliyetleri kontrol etme ve kârlılıklarını sürdürme çabası, gelecekteki faiz politikalarını ve sektörün genel performansını etkilemeye devam edecektir. Yatırımcılar ve finans sektörü analistleri, bu değişen dinamikleri yakından takip etmeye devam edeceklerdir.