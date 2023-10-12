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Mercedes nihayet Ekim kampanyasını duyurdu! 200.000 TL takas indirimi ve %2,99 faiz müjdesi

Mercedes Türkiye, 11 Ekim 2023 tarihinde başlayan bu özel kampanyalarla müşterilerine cazip fırsatlar sunmaktadır. Yüksek kaliteli ve lüks otomobillere sahip olma hayalini gerçekleştirmek isteyen kişiler için bu kampanyalar büyük bir avantaj sunmaktadır. Özellikle faiz oranlarının %2,99 gibi düşük seviyelerde olması, uzun vade seçenekleri, ve takas indirimleri araç sahibi olmayı daha erişilebilir hale getirmektedir.

Mercedes nihayet Ekim kampanyasını duyurdu! 200.000 TL takas indirimi ve %2,99 faiz müjdesi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-10-2023 10:06

Mercedes Türkiye, Ekim 2023 tarihinde müşterilerine özel bir dizi cazip kampanya sunmaktadır. Bu kampanyaların detayları ve fırsatları şu şekildedir: Mercedes Türkiye'nin bu kampanyaları düzenlerken müşteri memnuniyetini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğu açıktır. Her bir model için sunulan avantajlar ve fırsatlar, otomobil tutkunlarının gözdesi olan Mercedes-Benz'e sahip olma hayalini gerçekleştirmeyi daha kolay hale getirmektedir.

Mercedes kampanyaları, sınırlı bir süre için geçerli olabilir. Bu nedenle, otomobil almayı düşünenlerin bu kampanyalardan faydalanmak için hızlı hareket etmeleri önemlidir. Ayrıca, her bir kampanyanın detayları ve şartları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Mercedes Türkiye'nin resmi internet sitesini ziyaret etmeleri önerilir. Bu sayede en güncel ve kesin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mercedes C Serisi Sedan Kampanyası

Mercedes C Serisi Sedan modeli için %2,99'dan başlayan özel faiz oranları sunulmaktadır.

36 aya kadar vade imkânı mevcuttur.

Ayrıca, 200.000 TL takas indirimi fırsatı sunulmaktadır.

%2,99 faiz oranı, C Serisi Sedan (1.6) modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 1.000.000 TL'ye kadar kredi kullanımında ve

12 ay vadede geçerlidir.

Mercedes E-Serisi Sedan Kampanyası

E-Serisi Sedan 1.6 modeli için %2,99'dan başlayan özel faiz oranları sunulmaktadır.

36 aya kadar vade imkânı mevcuttur.

Ayrıca, 200.000 TL takas indirimi fırsatı sunulmaktadır.

%2,99 faiz oranı, E-Serisi Sedan (1.6) modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 1.000.000 TL'ye kadar kredi kullanımında ve

12 ay vadede geçerlidir.

Mercedes E 300 d 4M Sedan Kampanyası

E 300 d 4M Sedan modeli için %2,99'dan başlayan özel faiz oranları sunulmaktadır.

36 aya kadar vade imkânı mevcuttur.

Ayrıca, 1.500.000 TL'ye kadar kredi kullanımında geçerli olan Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde özel avantajlar sunulmaktadır.

Bu kampanyalar ayrıca CLA Coupé, E-Serisi Coupé, C-Serisi All-Terrain, GLA ve GLB modelleri için de geçerlidir. Kampanya şartları ve detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için Mercedes Türkiye'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Elektrikli Mercedes Modelleri Kampanyaları

EQE modeli için %2,99'dan başlayan özel faiz oranları, 36 aya kadar vade imkânı veya 200.000 TL takas indirimi sunulmaktadır.

EQA modeli için %2,99'dan başlayan özel faiz oranları, 36 aya kadar vade imkânı veya 100.000 TL takas indirimi sunulmaktadır.

EQB modeli için %2,99'dan başlayan özel faiz oranları, 36 aya kadar vade imkânı veya 100.000 TL takas indirimi sunulmaktadır.

Bu kampanyalar sayesinde Mercedes'in elektrikli modellerine sahip olmanız daha da cazip hale gelmektedir.

Mercedes Türkiye'nin kampanya koşulları ve detayları zaman zaman güncellenebilir. Dolayısıyla, kampanyadan yararlanmadan önce resmi internet sitesini ziyaret ederek en güncel bilgilere ulaşmanız önemlidir. Mercedes, müşterilerine özel avantajlar sunarak yeni araç sahibi olma fırsatını daha da yakınlaştırmaktadır.

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