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Memurların ve memur emeklilerinin mesleklere göre maaşları belli oldu! Tabloya bakan maaşını öğreniyor!

Uzun süren Toplu Sözleşme sürecinin ardından, 2024 ve 2025 yıllarında memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları nihayet belirlendi.

Memurların ve memur emeklilerinin mesleklere göre maaşları belli oldu! Tabloya bakan maaşını öğreniyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-09-2023 21:39

Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldıktan sonra Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi ve bu önemli konuda karar verdi. İşte detaylar:

Kamu sektöründe çalışan yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisi için 2024-2025 yılları için yeni zam oranları açıklandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5 gün süren yoğun toplantıların ardından memur ve emeklilerin maaşlarında yapılacak zamları kamuoyuyla paylaştı.

2024 yılının ilk altı ayında memur ve memur emeklilerine %15 oranında zam yapılacak. İkinci altı ayında ise zam oranı %10 olarak belirlendi. 2025 yılının ilk altı ayında %6 zam uygulanacak ve ikinci altı ayda %5 oranında bir zam daha yapılacak. Ayrıca, her 6 aylık dönemin sonunda enflasyon farkı ödemeleri gerçekleştirilecek.

Kamu Hakem Kurulu'nda yapılan oylamada, 2024 için %15+10; 2025 için %6+5 zam teklifi 5'e karşı 6 kabul oyuyla geçti. Bu kararla birlikte, memur ve memur emeklileri, önümüzdeki yıllarda maaşlarına yapılacak bu zamlarla ilgili net bir tabloya kavuştular.

Toplu Sözleşme sürecinin sonucunda belirlenen zam oranları, kamu çalışanlarının maaşlarını etkileyen önemli bir faktör olacak. Ayrıca, bu gelişmeyle birlikte memurlar ve emekliler, ekonomik dalgalanmalar karşısında daha güvende hissedecekler. Bu yeni zam oranları, kamu sektöründe çalışanların maddi açıdan daha sağlam bir temelde durmalarına yardımcı olacak.

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