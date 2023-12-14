Memura Günlük 7 Saat Çalışma Süresi Gündemde! Maaş Zammından Önce Bakanlıktan Flaş Açıklama!

Memur maaşının yanı sıra çalışma süreleri de gündeme geldi. Milyonlarca çalışan için yeni düzenlemeler yolda. 2024 yılbaşı öncesinde memurun haftalık 40 saatlik çalışma süresi 35'e düşer mi? Konuyla ilgili güncel gelişmeler paylaşıldı. İşte detaylar...

Çalışma sürelerinin azaltılması ile ilgili açıklama, daha önce Çalışma ve eski Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından da dile getirilmişti. Kabine değişti ve yeni Çalışma Bakanı'ndan sürelerle ilgili bir düzenleme gelecek mi merak ediliyor. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram da konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yeni bir düzenlemesi milyonlarca memuru kapsayacak. Bu düzenlemenin getirilerinden biri de şüphesiz İstanbul trafiği üzerinde etkili olacak. Peki hükümetten yeni adım geldi mi?

40 Saat Yerine 35 Saat

Memurun çalışma süresinin düşmesi durumunda hem daha efektif hem de praitk çalışma modelinin faaliyete geçmesi bekleniyor. Böylelikle memurun potansiyelini daha fazla ortaya koyması mümkün olabilir. Konuyla ilgili uzmanlar da benzer ifadeleri kullanıyor. Modern dünyada pek çok ülkenin düşük çalışma saatlerine geçmeye çalıştığı da göz önünde bulundurulur ise Türkiye'deki memurlar için de benzer gelişmeler meydana gelebilir. Pandemi döneminde evden çalışma ve esnek çalışma modellerinin artış gösterdiğini belirten Bayram, bu modellerin daha fazla benimsenmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Bu değişikliğin nedenlerinden biri, çalışanların iş-özel hayat dengesini kurabilmesi ve trafik sorununun azaltılması olarak gösterildi. Özellikle hizmet sektörü ve uzaktan çalışmaya uygun meslek gruplarında bu modellerin başarıyla uygulanabileceğine vurgu yaptı.

İstanbul Trafiği Ortadan Kalkar mı?

İstanbul'da cuma günleri yaşanan trafik yoğunluğunun azalması bu sayede ihtimal dahilinde olabilir. Memurların günlük 8 saat yerine 7 saat çalışması şüphesiz her kesim için iyi olacaktır. Aynı zamanda özel sektörde de bu zaman aralığının kullanılması milyonlarca vatandaşı doğrudan etkilecek. Uzaktan çalışmanın avantajlarını açıklayan Bayram, Türkiye'de ortalama çalışma süresinin 45 saat olduğuna işaret etti. Evden çalışma modelinin işverenler için maliyetleri düşürebileceğini ve çalışanların iş-yaşam dengesini iyileştirebileceğini belirtti.