Memura bayram ikramiyesi ve 3600 ek gösterge açıklaması geldi!

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memurlara bayram ikramiyesi ve 3600 ek gösterge verilmesi konularında açıklamalarda bulundu. Kahveci, 1. dereceye gelmiş tüm memurların ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi gerektiğini vurguladı ve bu konunun temmuz ayında yapılacak maaş artışlarıyla birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı tarafından seçimler öncesinde verilen sözlerin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kamu-Sen Genel Başkanı, yıllardır dile getirilen bayram ikramiyesi talebinin de bir kez daha dile getirildiğini belirtti. Memurların da diğer çalışanlar gibi bu ödemeyi hak ettiğini ve devlet görevlisi olarak bu hakkı almalarının önemli olduğunu ifade etti. Memurlara bayram ikramiyesi ödenmesinin insani bir talep olduğunu ve eşitlik ilkesine uygun olduğunu vurguladı. Kahveci, kamuda bayram ikramiyesi alamayan memurların bu Kurban Bayramı'nı da buruk geçirmemeleri gerektiğini belirtti. Hükümetin, 20 milyon memur ailesinin beklentilerini bayram sevincine dönüştürecek müjdeli bir haber vermesi gerektiğini ifade etti.

Kamu çalışanları, uzun süredir devam eden 3600 ek gösterge talebiyle ilgili olarak harekete geçti. Sendikalar ve çalışan temsilcileri, daha yüksek bir maaş ve daha adil bir çalışma koşulları için hükümete çağrıda bulunuyor. Bu talep, kamu çalışanlarının ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla ortaya çıkan bir talep olarak öne çıkıyor.

3600 ek gösterge, kamu çalışanlarının maaşlarının hesaplanmasında kullanılan bir katsayıdır. Mevcut durumda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre belirlenen gösterge tablosu kullanılmaktadır. Ancak kamu çalışanları, bu göstergenin düşük olduğunu ve ekonomik koşulların zorlaşmasıyla birlikte yaşam maliyetlerinin arttığını iddia ediyorlar.

Sendikalar ve kamu çalışanları, 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesini ve maaşlarda bir iyileştirme yapılmasını talep ediyorlar. Bu ek gösterge, maaşlara yansıyarak çalışanların aylık gelirlerinin artmasını sağlayacak. Bunun yanı sıra, emeklilik, sosyal haklar ve diğer çalışma koşulları üzerinde de olumlu etkileri olacağı düşünülüyor.

Talep edilen 3600 ek gösterge, kamu çalışanlarının motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Çalışanlar, daha adil bir maaşlandırma sistemi ve daha iyi çalışma koşullarıyla daha verimli bir şekilde görev yapabileceklerini vurguluyor. Ayrıca, bu talep kamu hizmetlerindeki nitelikli personel kaybını önlemek ve nitelikli insan kaynağını korumak açısından da önem arz etmektedir.

Hükümet ise 3600 ek gösterge taleplerini dikkate almakla birlikte, ekonomik koşulların ve bütçe planlamasının da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ediyor. Taleplerin karşılanması durumunda bütçe dengelerinin bozulabileceği endişesiyle, çeşitli değerlendirmeler yapılmaktadır. Kamu çalışanları ve sendikalar, taleplerini dile getirmek ve haklarını savunmak amacıyla düzenledikleri eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Hükümet ve ilgili taraflar arasında süren görüşmeler ve müzakereler ise devam ediyor.